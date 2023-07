Aivar Voog: Keskerakonna uus juht ja suunavalik mõjutab ka teisi erakondi

Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul võib erakondade toetusvahekordi edaspidi mõjutada see, millise uue juhi valib Keskerakond ning kas liigutakse rohkem liberaalsema või konservatiivsema valijaskonna segmenti või keskendutakse hoopis ühe rahvusrühma esindamisele.

Keskerakonna reiting on viimase aasta jooksul olnud suhteliselt stabiilselt vahemikus 16-18 protsenti. Nende seis sõltub Voogi hinnangul suuresti uue juhi valimisest septembri alguses.

"Kas liigutakse rohkem liberaalsema valijaskonna segmenti, kus konkureeritakse rohkem Reformierakonna, sotside ja Eesti 200-ga või liigutakse rohkem konservatiivsema valija segmenti, kus konkureeritakse rohkem EKRE ja Isamaaga. Või keskendutakse hoopis rohkem ühe rahvusrühma huvide esindamisele," märkis Voog erakonna valikuid.

Voogi sõnul on Reformierakond tasapisi taastamas oma pikaajalisemat reitingute keskmist.

"Reformierakonna viimase viie aasta keskmine toetus on 28 protsenti. Seda (toetuse tõusu - toim) on võimaldanud nende lähikonkurentide Eesti 200 ja sotside pigem langev trend suve alguses," märkis Voog.

EKRE ja Isamaa positsioon Voogi sõnul nähtavasti suve jooksul oluliselt ei muutu ja nende jaoks saavad oluliseks riigikogus sügisesel istungjärgul toimuvad sündmused.

"Ehk kuidas nad seal silma paistavad. Isamaa reiting suve alguses natuke kosus, aga arvestades, et nende toetajate jaoks on EKRE jällegi atraktiivsemaks muutumas; ja kui Isamaa jääb septembris EKRE varju, siis nende kahe erakonna reitingute vahe läheb jällegi suuremaks."

Voog tõi ka välja, et Eesti 200 toetuse langus on peatunud ning vaadates nende toetajate valikukindlust, mis on kasvanud, siis madalamaks kui üheksa protsenti ei tohiks selle erakonna reiting kukkuda.

"Seda muidugi juhul, kui neil õnnestub vältida uusi skandaale," lisas ta.