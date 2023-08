Keskerakonna juhikandidaatide toetus on kuu enne kongressi tasavägine

Keskerakonna erakorralise kongressini, kus erakond valib uue esimehe, on jäänud kuu aega. Mõlemad kandidaadid – Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart – teevad valimiskampaaniat ning erakonnakaaslaste toetus neile on enam-vähem võrdne.

Kolmapäeva õhtupoolikul kogunes Keskerakonna Läänemaa piirkonna juhatus. Kohal olid ka mõlemad esimehekandidaadid Mihhail Kõlvart ja Tanel Kiik.

Piirkonna juhatus otsustas toetada erakonna esimehe kohale Tanel Kiike ning Läänemaalt läheb kongressile 18 delegaati. Piirkonna esimees Jaanus Karilaid ütles, et Kiigele tulevad kasuks kogemused valitsusest.

"Tema maine ja taust on laitmatu. Minevikutaakasid ei ole jala küljes. Nii et Tanel Kiigele me annaksime hea meelega võimaluse," rääkis Karilaid.

Praeguse seisuga toetab Tanel Kiike kaheksa piirkonda, mille hulgas on näiteks Narva, Pärnu ja Tartumaa. Teda toetavad ka 31 erakonna asutajaliiget ja toetust on talle avaldanud ka mitmed osakonnad.

Mihhail Kõlvartit soovivad esimeheks kuus piirkonda, mille hulgas on Tartu linn, Saaremaa ning Tallinna linnaosad. Teda soovib esimeheks ka Keskerakonna Noortekogu.

Kristiine piirkonna esimees Jaanus Riibe ütles, et Kõlvart on juhiomadusi tõestanud linnapeana ning populaarsust näitasid riigikogu valimiste tulemused.

"Keskerakonna esimees peab olema selline inimene, kellel on väga tugev rahva toetus, kes on tugev eestvedajam kes suudab asju ära teha. Ja kahtlemata 14 500 häält näitab, et Kõlvart on tugev kandidaat," rääkis ta.

Otsustamine seisab ees veel veidi rohkem kui pooltel piirkondadel, näiteks Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal, aga ka Lõuna-Eestis ja Tallinna linnaosadel.

Kandidaadid jätkavad kohtumisi ning seisukohtade selgitamist.

"Mina näen, et Mihhail Kõlvartis on peaministri väärilist materjali. Ja ta on tulevane Eesti vabariigi peaminister," ütles Riibe.

"Tanel Kiigel ei ole klaaslage ees. Just poliitika kõrgliiga tippu on võimalik Keskerakonnal minna Taneliga," ütles Karilaid.

Keskerakonna kongress on 10. septembril Paides.