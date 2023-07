Korobeinik kritiseeris Keskerakonna tagatuba

"Usun, et nii Mihhail Kõlvart kui Tanel Kiik on väärikad kandidaadid Keskerakonna esimehe kohale. Kuid pean väga oluliseks, et uus erakonna esimees loobuks erakonna "tagatoa" teenustest. Sellega pole Jüri Ratas hakkama saanud, ja mul endal puudub kindlus, et sellega saab hakkama Tanel Kiik, keda Jüri Ratas pakkus erakonna esimehe kohale /---/. Just tagatoa kitsa ringi ebakompetentsed otsused andsid hoogu meie erakonna allakäigule," kirjutas Korobeinik.

Ta ei nimetanud otsesõnu, kes "tagatuppa" kuuluvad, kuid loetleb avalikult teadmata autorlusega otsuseid, mis tema hinnangul ei tulnud erakonnale kasuks.

"Vähem kui aasta enne riigikogu valimisi lahkusime ise Toompea koalitsioonist, millega kaasnes tohutu reitingu langus. Valimisnimekirjade koostamisel oleme teinud palju vigu - esinumbriteks said pandud nõrgad kandidaadid, kes ei ole isegi enda nimekirjas paremat tulemust saavutanud - üldisest valimisvõidust rääkimata," kirjutas Korobeinik. "Mõnes ringkonnas on loobutud tugevatest kandidaatidest - selleks, et nimekirja esinumber saaks rohkem hääli, mis siis et sellega jäi ringkond mandaadist ilma. Üldnimekirja koostamisel oleme lähtunud onupojapoliitikast ja selle tulemuseks pole Keskerakonnal riigikogu esindajaid neljas olulises valimisringkonnas. Valimiskampaania tegemisel jätsime piirkonnad üksinda, kuigi olen korduvalt teinud ettepanekuid erakonna struktuuri optimeerimiseks olemasoleva eelarve raames," jätkas ta.

"Kokkuvõttes – suur kaotus Keskerakonnale riigikogu valimistel ja palju suurem kaotus Eesti ühiskonnale, kus nüüd viivad enda poliitikat ellu meie konkurendid, ja kasvava maksukoormuse tõttu suureneb ebavõrdsus. Piirkondade ja erakonna liikmete kaasamise asemel otsustasid meie erakonna strateegia üle üksikud inimesed, kes selgelt ei saanud oma tööga hakkama. Loodan, et sõltumata kongressi tulemustest suudab erakond edasi liikuda ühtsena, "tagatoa" mõju taandub, ja lõpuks õpime kasutama meie tohutut potentsiaali 14 000 erakonnaliikme näol," võttis Korobeinik oma sõnumi kokku.

Korobeinik: keskkontori teerull töötab

Korobeinik kritiseeris ka reedel toimunud Pärnumaa piirkonna juhatuse otsust, kus tema ettepanek oli toetada erakonna kongressil nii Kiike kui Kõlvartit, kuid häälteenamusega anti toetus ainult Kiigele.

"Tegin ettepaneku, et Pärnumaa piirkond võiks toetada mõlemat kandidaati Keskerakonna esimehe kohale, kuid piirkonna juhatus otsustas häälteenamusega toetada vaid Tanel Kiike. Keskerakonnal on ligi 30 piirkonda ning mõned neist toetavad ülekaalukalt ühte või teist kandidaati, kuid Pärnumaa piirkond pole kindlasti üks nendest. Pärnumaale sarnaselt läks keskkontori teerull tööle ka teistes piirkondades, näiteks Haapsalus jäid "vale kandidaadi" toetajad kongressi kutsest ilma, mis siis et ka selles piirkonnas on erinevaid arvamusi," kirjutas Korobeinik.

"Olen radikaalselt vastu igasugusele erakonna lõhestamisele, ning minu ettekujutusse erakonna sisedemokraatiast selline valik ei mahu. Kuna teame, et Pärnumaa piirkonnas on palju toetajaid mõlemale kandidaadile, otsustasime Pärnu volikogu [Keskerakonna] fraktsiooniga toetada Mihhail Kõlvartit. Usun, et kongressi delegaadid saavad teha õige otsuse - sellise, mida igaüks neist peab õigeks, mitte seda, mida surutakse neile peale," lisas ta.

Keskerakonna pressiesindaja saatis laupäeva hommikul teate Pärnu piirkonna juhatuse otsustest, millest selgus, et lisaks ainutoetuse andmisele Kiigele esitas piirkond Keskerakonna juhatuse kandidaatideks erakonna praeguse esimehe Jüri Ratase, Rakvere linnapea Triin Vareki, riigikogu liikme Maria Jufereva-Skuratovski, Jõgeva vallavanema Taavi Aasa, Viljandimaa piirkonna esimehe ja riigikogu liige Jaak Aabi, Läänemaa piirkonna esimehe ja riigikogu liige Jaanus Karilaidi, Põlvamaa piirkonna esimehe Ester Tuiksoo, Keskerakonna peasekretär ja riigikogu liikme Andre Hanimägi, riigikogu liikme Enn Eesmaa ning Pärnumaa piirkonna esimehe ja riigikogu liikme Korobeiniku. Kõik need peale Korobeiniku on teatanud oma toetusest Kiigele.

Keskerakonna erakorraline kongress toimub 10. septembril Paides E-Piima spordihallis. Valitakse erakonna esimees, erakonna juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ning aukohtu esimees. Paidesse on oodata üle tuhande delegaadi.