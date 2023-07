Keskkonnaekspert kliimamuutustest: inimestel tuleb käitumist muuta ja kohaneda

Mitmel pool Lõuna-Euroopas on praegu erakordselt soe ilm ning riikide andmetel sünnivad rekordilised kuu- ja päevatemperatuurid. "Me ei saa sellest üle ega ümber, et kliima on muutunud ja sellised sündmused meid kimbutavad," sõnas Kai Rosin ETV saates "Ringvaade suvel".

Rosin rääkis, et prognooside järgi on järgmised viis aastat kuumad suved. "Kuna meil on kliimamuutused ja ühtlasi satub meile ka El Niño periood, mis on looduslikult selline aeg, kus toimubki soojenemine," ütles Rosin.

"Kui me räägime inimtekkelistest kliimamuutustest sinna kõrvale, siis ilmselge on, et külmemaks meil siin lähiaastatel ei lähe," lisas ta.

Rosin ütles, et teadlased on 100 protsenti veendunud, et kliimamuutused on inimtekkeline, kuid temperatuuritõusul on juures ka looduslik aspekt, millest ei saa kõrvale vaadata.

Lõuna-Euroopas on mitmes riigis praegu ka ulatuslikud maastikupõlengud. Rosina sõnul tuleb ka Eestis selleks valmis olla, sest ka siin võivad olla pikad kuuma ja kuiva ilmaga perioodid.

Kliimamuutuste leevendamiseks saab Rosina sõnul iga inimene panuse anda.

"Räägitakse kasvuhoonegaaside vähendamisest. Ja kui me räägime inimese tasandil, siis igaüks saab ära teha. Alustame kas või sellest, et suur roll on tarbijakäitumisel, kuidas inimesed tarbivad kõike, alustades sõidukitest, millega sõidavad, toidu, riiete ostmisest, energia tarbimisest. Inimesed saavad teha väikesed samme, et liiguksime selle poole, et kliimamuutusi leevendada," rääkis Rosin.

"Ja teine pool on see, et inimesed peavad ka kohanema. Ega me ei saa neid muutusi kõiki takistada. Paratamatult kliima muutub ja täna ta muutub selles suunas, et ta muutub meile ohtlikumaks. Inimesed peavad olema selleks valmis. Inimeste teadlikkust on ka vaja tõsta," ütles ta.

Rosin lisas, et iga poolekraadise temperatuuritõusuga lähevad ohtlikud ilmastikunähtused aina ohtlikumaks.