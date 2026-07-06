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EISA Eesti jahedamat kliimat välisturistidele turundada ei taha

Majandus
Turistid Tallinna vanalinnas
Turistid Tallinna vanalinnas Autor/allikas: Anna Urackchina/ERR
Majandus

Kui osa Euroopast kannatab tänavu järjestikuste kuumalainete käes, siis Eestis on suvi olnud märksa jahedam. Kuigi mõõdukas kliima võiks olla Euroopa kuumalainete perioodil Eesti üheks turismieeliseks, siis Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) ja ka turismifirmade liit üksnes sellele turismiturunduse üles ehitamist ei poolda.

Lääne-Euroopat tabavad tänavu järjestikused kuumalained, mis võivad suunata osa reisijaid otsima puhkuseks jahedama kliimaga sihtkohti.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) tiimijuhi Agnia Nasti sõnul ei soovita Eestit turundada paigana, kuhu tullakse üksnes kuuma eest varju.

"Tegelikult me ju ei taha, et inimesed tuleksid Eestisse ainult sellepärast, et kusagil mujal on liiga palav. Me tahame ju, et nad avastaksid Eesti sellepärast, et siin on midagi teha, midagi kogeda, et siin on ägedad üritused, mida näiteks mujalt ei saa. Me sellepärast ei olegi oma brändi kliimateemale üles ehitanud," ütles Nast.

Nasti sõnul võib kliima küll mõjutada inimese lõplikku reisivalikut, kuid Eestit tutvustatakse eelkõige kultuuri, looduse, toidu ja siinsete elamuste kaudu.

"See on kindlasti meie konkurentsieelis, et me pakume selliseid erinevaid elamusi inimestele," märkis ta.

Tema hinnangul tuleb turismis arvestada inimeste muutuvate reisiharjumustega.

"Kui trendid näitavad, et inimesed otsivad suvel järjest rohkem mõõdukat kliimat, siis me kindlasti teame neid õiged kanaleid ja neid õiged sõnumeid, kuidas Eesti nähtavamaks teha," lausus Nast.

Eesti Turismifirmade Liidu juhatuse liikme Külli Karingu sõnul mõjutavad kuumalained eelkõige neid inimesi, kes otsustavad reisile minna vahetult enne puhkust.

"Suures plaanis on niimoodi, et päris palju turisti otsuseid tehakse ju pikalt ette. Nende reiside puhul see kuumalaine efekt ei pruugi nii suur olla, aga viimase hetke otsuste osas kindlasti kuumalaine mängib mingit rolli," ütles Karing.

Tema hinnangul võiks kliima täiendada Eesti seniseid turundussõnumeid, kuid ainult sellele kampaaniaid rajada ei oleks mõistlik.

"Puhtalt ainult kliima peale arvatavasti suuri turunduskampaaniaid üles ehitada ei oleks mõttekas, aga see on kindlasti üks oluline argument. Just kombinatsioon loodus ja mõnus kliima, et see on võitev argument," lausus Karing.

Samas rõhutab Karing, et turiste on Eestisse vaja. Tema sõnul pole Eesti välisturism pärast 2019. aastat veel endisele tasemele taastunud, kuid senise kasvu jätkudes loodetakse selleni jõuda juba aasta lõpuks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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