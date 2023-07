Kreml mõistis Vene küberturbefirma asutaja 14 aastaks vangi

Kohus leidis kinnise istungi järel, et Satškov on Vene kriminaalkoodeks paragrahv 75 alusel süüdi ja mõistis ta 14 aastaks vangi, ütles kohtunik Aleksander Rõbak. Kohtunik lisas, et karistus tuleb kanda range režiimiga koloonias.

Praegu 37-aastane Satškov asutas küberrünnakute tuvastamise ja ärahoidmisega tegeleva firma Group-IB aastal 2003.

Ettevõte on spetsialiseerunud küberrünnakute avastamisele ja ennetamisele ning teeb koostööd Interpoli ja mitmete teiste ülemaailmsete institutsioonidega.

Satškov on olnud vahi all alates 2021. aasta septembris. Kohtuprotsessi üksikasju ei ole avalikustatud, sest riigireetmise juhtumid on Venemaal harilikult salastatud.

Satškov asutas Group-IB, olles vaid 17-aastane. Hiljem sai ta Vladimir Putinilt "innovatiivse läbimurde" auhinna "lahenduste eest küberohtude tuvastamise ja ennetamise valdkonnas".

Kreml jätkab teisitimõtlejate mahasurumist. Võimud süüdistavad tuntud sotsioloogi Boriss Kagarlitskit terrorismile õhutamises.

Kagarlitski peeti kinni, kuid ta eitab süüdistust, mille alusel võidakse ta kuni seitsmeks aastaks vangi panna, ütles advokaat riiklikule uudisteagentuurile TASS.

"Professor Kagarlitski ei ole oma töös mitte kunagi terrorismi toetanud ega õigustanud. Kõigi tema avalduste eesmärk on näidata Vene riigi tegelikke probleeme," ütles advokaat Sergei Jerohhov.

64-aastane Kagarlitski on tuntud sotsioloog, kes kirjutab Venemaa ühiskonnast ja vasakpoolsest poliitilisest ajaloost. Ta õpetas Moskva Kõrgemas Majanduskoolis, kunagises liberaalsete väärtuste kantsis.

Vene võimud kuulutasid Kagarlitski 2022. aastal välisagendiks. Aastatel 1982-83 oli ta poliitvang.

Kreml on täiemahulise Ukraina sõja algusest saadik selle suhtes kriitilisi hääli vaikima sundinud. Tuntumad opositsioonitegelased on kas eksiilis või trellida taga, sõja vastu protestimise eest on kinni peetud tuhandeid tavakodanikke.