Hiina endise välisministri pildilt kadumine tekitab üha rohkem küsimusi

Qini asemel sai Hiina välisministriks poliitbüroo liige Wang Yi, kes oli ka aastatel 2013-2022 välisminister. Kompartei eemaldas välisministeeriumi ametlikult kodulehelt kõik Qini kohta käivad viited. Viited Qinile olid kadunud ka ministeeriumi sotsiaalmeediaplatvormi Weibo kontolt, vahendas The Wall Street Journal.

Välisministeerium teatas varem, et Qin ei saanud sel kuul Kagu-Aasia regiooni kohtumisel osaleda tervislike põhjuste tõttu. Mitmed analüütikud siiski kahtlevad, et Qin vahetati välja terviseprobleemide tõttu.

"Isegi kui terviseprobleemid oleksid tinginud Qini tagandamise, siis pole see põhjus, miks on ministeeriumi lehelt kadunud kõik tema kohta käivad viited," ütles USA-s tegutsev Hiina ekspert David Bandurski.

Välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning väitis kolmapäeval, et ministeeriumi veebilehte uuendatakse vastavalt protokollidele.

Qini saatust ümbritsev segadus saabub nii Pekingi kui ka Washingtoni jaoks tundlikul ajal. Mõlemad suurriigid üritavad suhteid parandada. Analüütikud leiavad, et 69-aastane Wang on asendusminister, kuniks kompartei leiab ametisse uue välisministri.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et soovib Qinile edu ja ootab koostööd Wangiga. "Ma tunnen Wang Yi-d rohkem kui kümme aastat. Ma eeldan, et suudan temaga koostööd teha, nii, nagu oleme varem teinud," ütles Blinken.

Vaatlejad eeldavad, et Qini asendamine ei kahjusta pikemas perspektiivis USA ja Hiina vahelist suhtlust. Hiina välispoliitikat juhib kompartei peasekretär Xi Jinping.

Meedias levivad nüüd veel ka väited, et Qin oli abieluvälises suhtes tuntud Hiina saatejuhiga. Umbes samal ajal, kui Qin avalikkuse eest kadus, kadusid pildilt ka telesaatejuht Fu Xiaoting ja tema poeg.