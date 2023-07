Euroopa Keskpank tõstab ilmselt taas baasintresse

Hoolimata sellest, et suur osa Euroopa laenuvõtjatest vaatab Euroopa Keskpanga nõukogu intressitõuse murekortsuga, pole töö Frankfurtis ilmselt veel tehtud. Vähemasti arvab nii valdav enamik ekspertidest.

Suurbritannia investeerimisfirma Abrdn Euroopa majandusanalüütik Felix Feather sõnas väljaandele Wall Street Journal, et intressitõus on sisuliselt kindel. Samas ei usu ta, et nõukogu annab teada kohe ka järgmisest intressitõusust septembris.

Featheri hinnanguga oli nõus ka Frankfurtis tegutseva Steubing panga analüütik Tim Öchsner.

"Pärast korralikku nädalat läheme Frankfurti turul uude nädalasse kerge 0,1-protsendise miinusega, sest turul on mõjutav faktor. Sel nädalal teatavad Euroopa Keskpank ja USA föderaalreserv oma otsustest ja ühine usk turul on see, et mõlemad tõstavad 0,25 protsendi võrra," sõnas Öchsner esmaspäeval.

Vähemasti esimene tema ennustustest USA föderaalreservi osas läks esmaspäeval täide. Tegemist on kõrgeima intressimääraga teisel pool ookeani viimase 22 aasta jooksul.

USA föderaalreserv on sel kevadel korra intressitõusudes pausi teinud. Ent Euroopa Keskpank on jätkanud seni valitud kursil ja analüütikute hinnangul praegune statistika pausi veel ka ei ennusta.

Tegelikult lubas seda 28. juunil Portugalis toimunud Euroopa Keskpanga foorumil ka selle president Christine Lagarde. Ta õigustas otsust püsiva inflatsiooniga.

"Ma arvan, et peame olema visad, nagu ka inflatsioon on visa. Ja me peame olema resoluutsed ja otsustavad, et jõuda eesmärgini, mille oleme seadnud. Ja me ei vaidle selle üle, kas meil tasub selles võidujooksus osaleda," sõnas Lagarde.

Sellega viitas ta keskpanga eesmärgile, et euroala inflatsioon peaks olema kahe protsendi lähedal. Viimase aasta jooksul on see olnud pidevalt pea neli korda kõrgem.

Mida Frankfurt teeb ja kuidas ta seda põhjendab peaks selge olema neljapäeva pärastlõunal.