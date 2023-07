Olavi Lepp: regulatsioonid takistavad väikepankade tekkimist

Eestis ja Euroopas tervikuna on väga palju regulatsioone, mis on kohati läinud üle piiri ja ei soodusta innovatsiooni, ütles Lepp. "Regulatsioon on tõesti palju, see vastab tõele ja kindlasti neist osad on absoluutselt vajalikud. Aga mingis teises kohas ma näen, et see, mida regulatsiooniga soovitakse saavutada, see ei ole enam mõistlik," märkis Lepp.

Lisaks vähendavad regulatsioonid ka konkurentsi pangandusturul. "Kas ta on konkurentsi piirav? Mingil määral ta takistab väikepankade tekkimist. Väikepangad ongi tänu nendele regulatsioonidele just alguses kõige keerulisemas olukorras," rääkis Lepp.

"Neid regulatsioone tõesti on nii palju, et sa peaksid sisuliselt alustama nullist, ma väidan, paarisaja töötajaga. Kohe esimesel päeval. Tõenäoliselt ka sellega hakkama ei saa. Siis sa pead kuidagi proovima hakkama saada, kui tahad enam-vähem mõistlikku pangandusteenust pakkuda," lisas Lepp.

Regulatsioonid tõstavad Lepa sõnul ka pankade marginaale. "Kõik need inimesed, kes pangas töötavad sellega, mida regulatsioon nõuab, kõik see kajastub lõpuks kliendi marginaalides. Mulle tundub, et aeg-ajalt meil ei ole seda head debatti ühiskonnas. Tuleb uus nõue ja jääbki arusaamatuks, kas keegi on üldse läbi mõelnud, mida see kõik kaasa toob ühiskonnale kuluna. Jah, me saame mingisuguse asja nüüd kontrollitud, aga kas me oleme ka valmis selle kuluga - see tuleb lihtsalt ju kellelegi kaela," ütles Lepp.

Kui Leedu on otsustanud pankade rekordkasumeid maksustada, siis Eesti seda teed läinud ei ole. Lepa sõnul on see mõistlik ja pigem peaksime ühiskonnana küsima, kuidas me tervikuna tahame Eesti tulevikku näha ja ei tohiks võtta ära investoritelt kindlust tuleviku osas.

"Investorid vaatavad riiki tervikuna. Täna olid need pangad, homme on energeetikaettevõtted, ülehomme telekomid, üleülehomme toidupoed. Need reeglid, kus kellelegi tundub, et liiga palju ja võtame ära, siis kui sa niimoodi mängureegleid muudad, ega ta kindlust ei sisalda," rääkis Lepp.

