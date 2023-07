Sõja 522. päev: öine droonirünnak kahjustas kaht Moskva büroohoonet

Oluline pühapäeval, 30. juulil kell 22.40:

- Putin: Vene merevägi saab tänavu 30 uut laeva

- Briti luure: võimalik, et Wagner tagastas rasketehnika Vene armeele

- Putin: relvarahu pole võimalik, sest Ukraina ründab

- Sobjanin: Ukraina drooonid kahjustasid kaht Moskva büroohoonet

- Ukraina kinnitas Krimmi ja Hersoni vahelise silla ründamist

- Vene väed pommitasid taas Sumõ oblastit

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 480 sõdurit

Ukraina alustab USA-ga konsultatsioone julgeolekutagatiste üle

Ukraina alustab uuel nädalal USA-ga konsultatsioone julgeolekutagatiste üle NATO-ga liitumiseni.

Kõnelused on järg NATO Vilniuse tippkohtumisel G7 antud lubadustele.

"Julgeolekutagatised Ukrainale saavad olema konkreetsed, pikaajalised kohustused, mis kindlustavad Ukraina võimekust lüüa tagasi ja piirata Vene agressiooni tulevikus. Need saavad olema selged toetusmehhanismid," ütles Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak.

Jermaki sõnul jäävad need jõusse Ukraina NATO-ga liitumiseni.

Jermak lisas, et alates G7 avaldusest NATO tippkohtumisel Vilniuses on Ukraina julgeolekutagatiste algatusega liitunud veel üle 10 riigi.

Zelenski ootab ilma jahenedes rünnakute jätkumist energiasüsteemile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul eeldab ta ilma jahenendes Venemaa rünnakute jätkumist Ukraina energiasüsteemile ning lubas teha kõike, et kaitsta riigi elektrisüsteemi.

Ukraina energiasüsteemist sai möödunud talvel kannatada pea 40 protsenti. Viimastel kuudel on Vene rünnakut energiataristule vähenenud ja Vene väed on ette võtnud teised sihtmärgid.

"On ilmselge, et sel sügisel ja talvel proovib vaenlane korrata terrorit Ukraina energiatööstuse vastu. Me peaksime olema selleks valmis," ütles Zelenski riigiametnikele visiidil Ivano-Frankivski.

"Valitsuse ja julgeolekutasandil teeme me kõik, mis võimalik," ütles ta. Zelenski sõnul töötavad valitsus, julgeolekueksperdid ja energiafirmad energiataristu kaitsmise nimel. Iga linn Ukrainas peaks suutma toime tulla energiataristu kriisidega, lisas ta.

Medvedev: Ukraina vastupealetungi õnnestudes peaks Venemaa kasutama tuumarelva

Venemaa endise presidendi ja Vene julgeolekunõukogu aseesimehe Dmitri Medvedevi sõnul peaks Venemaa Ukraina vastupealetungi õnnestudes kasutama tuumarelva.

"Meil ei oleks teist valikut. Nii et meie vaenlased peaksid palvetama meie sõdurite edu eest," ütles Medvedev.

Putin: Vene merevägi saab tänavu 30 uut laeva

Venemaa merevägi saab sellel aastal 30 uut laeva, ütles riigi juht Vladimir Putin pühapäeval.

Putin rääkis uudisest Peterburis Venemaa igal aastal tähistatava mereväe päeva tseremoonial pärast Neeva jõel toimunud sõjalaevade paraadi vaatamist.

Briti luure: võimalik, et Wagner tagastas rasketehnika Vene armeele

Wagneri Ukrainas kasutatud rasketehnika saatus on ebaselge, vahendas STT Briti sõjaväeluure aruannet.

Briti luure andmetel on reaalne võimalus, et Wagner on pidanud rasketehnikat Vene armeele tagastama.

Viimase paari nädala jooksul on Valgevene keskosas asuvasse Tseli sõjaväelaagrisse saabunud vähemalt mitu tuhat Wagneri sõdurit ja sadu sõidukeid, kuid ilmselt vaid paar soomuslahingmasinat, öeldakse luureülevaates.

Briti luure andmetel on tulevikus Wagneri võitlusvõimes kesksel kohal rasketehnika ja näiteks õhutransporditehnika.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki rääkis laupäeval toimunud pressikonverentsil, et umbes sadakond Wagneri variväe võitlejat on liikunud Valgevenet Kaliningradist eraldava Suwałki koridori lähedale,

Poola-Valgevene piiril on pinged valitsenud juba mitu aastat, alates rändelainest, mille korraldajateks peetakse Minski ja Moskvat.

Putin: relvarahu pole võimalik, sest Ukraina ründab

Venemaa diktaator Vladimir Putin ütles Venemaa-Aafrika tippkohtumise järgsel pressikonverentsil, et relvarahu Ukrainas pole Kiievi rünnakute tõttu võimalik, väites samas mõni aeg hiljem, et ukrainlased olevat kõigil suundadel tagasi löödud.

"(Aafrika riikide algatuse) üks punktidest ei ole teostatav – on asju, mida on raske teostada või on teostamatud. Üks punktidest on relvarahu. Aga Ukraina tungib peale, nad on rünnakul, nad teostavad ulatuslikku strateegilist pealetungi. Me ei saa ju tuld peatada, kui nad meid ründavad," ütles Putin laupäeval ajakirjanike küsimustele vastates.

Hiljem aga seletas: "Muidugi on kõikjal vaenlane peatatud, tagasi löödud."

Putin lisas, et mõnes rindelõigus olevat okupandid koguni ise rünnakule läinud.

Ta väitis ühtlasi, et Venemaa polevat kunagi keeldunud rahuläbirääkimistest ja süüdistas Ukrainat kõnelustest äraütlemises.

Sobjanin: Ukraina droonid kahjustasid kaht Moskva büroohoonet

Öine Ukraina droonirünnak Moskvale kahjustas kaht büroohoonet, ütles Venemaa pealinna meer Sergei Sobjanin pühapäeva varahommikul, lisades, et keegi viga ei saanud.

"Ukraina droonid ründasid täna öösel. Kahe linna bürootorni fassaadid said kergelt kannatada. Ohvreid ega vigastatuid pole," postitas Moskva linnapea Sergei Sobjanin oma Telegrami kanalis.

Guardian vahendas, et Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS hilisema teate kohaselt sai rünnakus siiski vigastada üks turvamees.

Vene kaitseministeerium väitis, et tegi Moskva kohal kahjutuks kolm drooni. Neist üks olevat alla tulistatud ja kahe suhtes olevat kasutatud elektroonilisi sõjapidamisvahendeid.

Kiiev ei ole juhtunut seni kommenteerinud.

Ukraina piirist umbes 500 kilomeetri kaugusel asuv Moskva ja selle lähiümbrus olid Ukraina konflikti ajal harva sihikule sattunud kuni mitme droonirünnakuni sel aastal.

Kuu alguses väitis Venemaa, et on alla tulistanud viis Ukraina drooni, mis häirisid Moskva Vnukovo rahvusvahelise lennujaama toimimist. Vene välisministeerium on öelnud, et sellised rünnakud "ei oleks võimalikud ilma USA ja selle NATO liitlaste abita Kiievi režiimile".

Vnukovo lennuväljal peatati ajutiselt lennuliiklus, mis taastati vähem kui tunni aja pärast.

Ukraina kinnitas Krimmi ja Hersoni vahelise silla ründamist

Ukraina kinnitas, et ründas laupäeva varahommikul Tšongari silda, mis ühendab Venemaa poolt okupeeritud osa Hersoni oblastist Krimmi poolsaarega.

Ukraina relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni direktoraadi kinnitus saabus vahetult pärast seda, kui Venemaa volitatud esindajad Hersoni oblasti okupeeritud aladel süüdistasid Ukrainat Krimmis Džankoid ja Hersoni oblastis Henitšeski ühendava raudtee ründamises tiibrakettidega.

Venemaa asehaldur Hersonis Vladimir Saldo väitis, et Ukraina oli tulistanud 12 kaugmaaraketti Storm Shadow ja et Venemaa õhutõrje tulistas need kõik alla.

Venemaa kaitseministeerium teatas hiljem, et nende õhutõrje on viimase päeva jooksul alla lasknud seitse Storm Shadow raketti.

Saldo sõnul said raketiprahiga veidi kahjustada vahipost ja infrastruktuur. Ajaleht Kyiv Independent ei saanud väiteid iseseisvalt kontrollida.

Vene väed pommitasid taas Sumõ oblastit

Vene väed pommitasid laupäeval Sumõ oblastis üheksat piirkonda, teatasid Sumõ oblasti sõjaväeamet ja siseministeerium Telegramis. Hukkus kaks ja vigastada sai 20 inimest.

Postituse kohaselt pommitas Venemaa Sumõ, Krasnopillia, Bilopillia, Junakivka, Miropillia, Seredõna-Buda, Esmani, Nova Sloboda ja Šalihine piirkonda. Selle tulemusel hävis üks õppehoone, hukkus üks inimene ja viis inimest sai haavata.

Lisaks said teadete kohaselt kahjustada kohaliku õigeusukiriku hoone ja mitme elumaja aknad.

Sumõ oblast asub Ukraina kirdepiiril Venemaaga ja on olnud igapäevaste Venemaa rünnakute sihtmärk alates oblasti osade vabastamisest Vene vägede käest 2022. aasta aprilli alguses.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 480 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 245 700 (võrdlus eelmise päevaga +480);

- tankid 4205 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 8178 (+11);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+0);

- suurtükisüsteemid 4795 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 698 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 459 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4011 (+4);

- tiibraketid 1347 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7275 (+28);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 711 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.