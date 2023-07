Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserdil kuuleb muusikat ka tulevasest repertuaarist

Selleaastane kontserdikava on mitmekesine ja pakub kuulamist igaühele, ütles Vanemuise teatri muusikajuht ja peadirigent Risto Joost.

"Muusikat kõigepealt on barokist täiesti kaasaegse muusikani. Siis solistid on nii äsja keskkooli lõpetanud kui juba paadunud professionaalid. Ja muusika tõesti on stilistiliselt pea kõiki žanreid siis hõlmav," ütles Joost.

Noor viiulisolist Miia Ruubel osaleb Vanemuise suvekontserdil esimest korda. Ta esitab Tšaikovski valss-skertsot.

"Kuigi tavaliselt esitatakse arranžeeringut, Besekirski arranžeeringut, siis mina mängin originaali. Et on ka natukene teistsugune ja huvitav," rääkis Ruubel.

Külalissolist ja kontratenor Martin Karult kõlab kontserdil aaria Georg Friedrich Händeli barokkooperist "Julius Caesar". Karu saabus äsja tagasi Londonist, kus ta õppis Guildhalli muusika- ja teatrikoolis.

"Pikalt viibisin Londonis, nüüd tagasi Eestis, kodumaal. Kodupublikule on ikkagi teine tunne esineda ja ka muidugi oma patrooni ja oma endise õpetaja Risto Joosti kõrval esineda on selline, ärevus tuleb sisse," rääkis Karu.

Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontsert toimub kolmeteistkümnendat korda. Joosti sõnul armastavad inimesed traditsioonilist suvekontserti just tänu selle olemusele.

"Sümfooniline muusika, säravad solistid, mõned üllatused ja sellisel suvisel ajal. Ka täna on lootust saada hakkama ilma vihmata, nii et ma arvan, et kogu see kombinatsioon niimoodi, et tulla nautima klassikalist muusikat vabas õhus, on ma arvan see, mida tegelikult inimesed ootavad," sõnas Joost.