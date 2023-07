Virtsu kogukonnamuuseumi uues näitusesaalis avati esimene näitus

Virtsu mõisatallis asuva kogukonnamuuseumi uues näitusesaalis on üleval esimene suurem näitus. Muuseumil on plaanis, et ühe kindla püsinäituse asemel hakkab näitusesaali väljapanek regulaarselt uuenema.

Kohalik kogukond on teinud jõudumööda korda enam kui kahe sajandi vanust mõisatalli, kus asub nüüd Virtsu muuseum. Kui muuseumi varahoidla oli majas juba varem, siis nüüd on uues näitusesaalis üleval esimene suurem näitus.

Virtsu muuseumi eestvedaja Jüri Mõniste näitab galeriiruumi silti, mis on nii värske, et ootab veel seinale kinnitamist. Esimene väljapanek on kirju, ulatudes omaaegsest juuksurinurgast kuni Virtsu raudtee ajalooga seonduvani.

"Sel aastal jõudsime nii kaugele, et saime esimest korda näituseruumi kasutada. Välja panime muuseumi asju ja kohalikku kunsti. Tulevikus ongi mõte, et jääks mõlemad esindatuks ja mõte on, et ei oleks püsinäitusega lukku pandud ruum," rääkis Mõniste.

Näitusesaalis on mappides noppeid muuseumi fotokogus leiduvast. Muuseumi kogus oleva digiteeritud piltide kollektsiooni leiab tervikuna veebilehe virtsu.ee kaudu. Mõniste sõnul on muuseumil plaanis korraldada augustis rahvakultuuri kuu.

"Teisipäeva õhtuti augustikuus viiel korral mängime pilli, räägime muuseumi lugu ja teeme muuseumi asjadest tähestiku. Võtame ühe tähe ja kõrvaltoast otsime selle tähega algavaid esemeid ja räägime lood juurde," rääkis Mõniste.

Mõniste ütles muuseumi tulevikuplaanidest rääkides, et nende sooviks on vee- ja kanalisatsiooni majja toomine ja kütmisvõimaluse rajamine. Lisaks ootab näitusekohana väljaehitamist hoone teine korrus.