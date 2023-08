Burkina Faso, Mali ja Guinea toetavad Nigeri riigipöörajaid

Esmaspäeval teatasid Nigeris riigipöörajate toetamisest samuti Lääne-Aafrikas paiknevad Burkina Faso, Mali ja Guinea, vahendas Reuters. Burkina Fasos võttis sõjavägi võimu 2022. aasta jaanuaris, sõjaväeline režiim kehtib ka Malis ja Guineas.

Mali ja Burkina Faso ajutine valitsus tegid esmaspäeval avaliku ühisavalduse rõhutades toetust Nigeris võimule tulnud huntale ning nimetades Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) ja Lääne-Aafrika Majandus- ja Rahandusliidu (UEMOA) samme ebaseaduslikeks ja ebahumaanseteks.

Communiqué conjoint N°001 par lequel les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et de la République du Mali expriment leur solidarité fraternelle aux Autorités et au Peuple du Niger, suite aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. pic.twitter.com/Nwc2tjQiJc