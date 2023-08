Riigikogu majanduskomisjon: Eesti võiks Osaka EXPO-l siiski osaleda

Kuigi valitsus on otsustanud, et Eesti Osakas toimuval EXPO-l ei osale, kavatsevad riigikogu majanduskomisjoni liikmed majandusminister Tiit Riisaloga (Eesti 200) veelkord aru pidada, kas Eesti ettevõtjate eemalejäämine oluliselt ärisündmuselt on ikkagi parim kokkuhoiukoht.

"Leppisime tänasel riigikogu majanduskomisjoni koosolekul kokku, et mina ja Andres Sutt (Reformierakond) kohtume Riisaloga, et avada Osaka EXPO-teemaline diskussioon ja paremini mõista ministri argumente, miks Eesti seal ei peaks osalema," rääkis majanduskomisjoni esimees Priit Lomp (SDE).

Tema sõnul on 2025. aasta EXPO-l osalemine siiski paljude Eesti ettevõtjate soov. Näiteks palusid majanduskomisjonil anda EXPO-lt kõrvalejäämisele oma seiskoht Eesti kaubandus- ja tööstuskoda ja Eesti tööandjate keskliit, kes leiavad, et Jaapan on olnud viimasel kümnel aastal Eesti jaoks oluline partner ja et Eesti osalemine Osaka maailmanäitusel oleks Eesti majandusarengu ja äridiplomaatia seisukohast oluline.

Lombi sõnul pole kõik rongid Osakas osalemise suhtes veel läinud: näiteks oleks Eestil võimalik maailmanäitusest osa võtta Balti ühispaviljonis, mis viiks osalemise kulud alla.

"Loodan, et meie kohtumine Riisaloga lõpeb Osaka EXPO-l osalemisega, kuid ma saan aru ka ministrist, sest nii peaminister kui ka rahandusminister on temalt nõudnud kärpekohti," rääkis Lomp.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo teatas 9. mail Jaapani suursaadikule Matsumura Yukihikole, et Eesti 2025. aasta Osaka maailmanäitusel ei osale. "Eelkõige pidime arvestama Eesti uue valitsuse otsust vähendada otsustavalt riigieelarve kulutusi," põhjendas Riisalo oma otsust. 8. juunil võttis valitsuskabinet Riisalo otsuse teadmiseks.