Kaitseministeerium hindab Eesti võimalusi laskemoona toota

Ettevõtjad nii kodumaalt kui välismaalt tunnevad huvi mõtte vastu toota Eestis laskemoona, ütles kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp. Oma laskemoonatootmine parandaks ka Eesti julgeolekult, seega asus ministeerium uurima, mida oleks vaja teha, et Eestisse laskemoonatehas rajada.

"Me ei ole hakanud siin tõmbama mingeid punaseid jooni, et see on see moon, millest me räägime ja teistest me ei räägi. Üldine hoiak on see, et see võiks olla moon, mida on võimalik turupõhiselt toota ja müüa mitte ainult Eestis, vaid laiemalt," rääkis Sirp.

"See võib olla see moon, mida on täna sõjas Ukrainas väga palju vaja – miinipildujamoon, suurekaliibriliste suurtükkide moon, aga see võib olla ka midagi muud. See võib olla ka autonoomne täppismoon. See ongi see, mida me püüame ettevõtjatega koos välja selgitada – millel oleks perspektiivi Eesti kui tööstuse asukohamaa seisukohast," selgitas erinõunik.

Kaitsetööstuse liidu tegevjuht Kalev Koidumäe kinnitas, et ettevõtjad on moonatootmisest huvitatud. Samas tõdes Koidumäe, et olulised on pikaajalised lepingud ning Eesti enda vajadused ei ole piisavad, et tehas ära tasuks. Seepärast on oluline, et moona saaks müüa ka välisriikidele.

"Esmane investeeringute maht jääb suurusjärku 50-150 miljonit eurot. Ajaline dimensioon ka, kui hakata seda tootmist Eestis rajama, siis orienteeruv aeg otsusest kuni esimese toodanguni võib võtta kolm kuni viis aastat," tõi Koidumäe näite suurtükimoona tehase hinnast.

Kaitseministeeriumi analüüs valmib sügisel. Kui palju sellest saab avalikkusega jagada, ei ole veel kindel, tõdes Sirp. Septembris plaanib kaitseministeerium valitsusele esitada kaitsetööstuspargi loomise tegevuskava.