Ettevõtja hinnangul on kaitsetööstuspargi loomine liiga aeglane

Ettevõtja Even Tudeberg tahab Eestisse tuua välisinvestoreid Itaaliast, USA-st ja Šveitsist kaitsetööstusparki laskemoona tootma. Kaitseministeerium kavatseb eriplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise teha kiirendatud korras ehk pooleteise aastaga, kuid Tudebergi hinnangul on see ikkagi liiga aeglane.

Ettevõtja Even Tudeberg asutas aasta alguses ettevõtte Estonian Ammunition Plant, et ehitada üles erinevaid kaitsetööstustehaseid. Üheks partneriks on Itaalia laskemoonatootja Nicola Bandini. Tudeberg on käinud kaitseministeeriumis küsimas kaitsetööstuspargi kohta ja lubanud kohe investeerida 100 miljonit eurot.

"Me räägime tehaste kompleksist, kuhu kuulub vähemalt kuus tehast. Eesti kaitsetööstuspargi idee on praegu 100 hektarit. See ongi minimaalne, mida meile vaja oleks," rääkis Tudeberg.

"Meil on valmidus – meil on omad insenerid, oma tehnoloogia, spetsialistid, kes seda sekundiga saavad hakata püsti panema," ütles ta.

Eelmise aasta oktoobris teatas kaitseministeerium kaitsetööstuspargi plaanist. Tänavu veebruaris algatas valitsus kaitsetööstuspargi eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise. Ministeeriumi sõnul kestab eriplaneering ja keskkonnamõjude hindamine tavaliselt üle kolme aasta, kuid nüüd tehakse seda kiirendatud korras ehk pooleteise aastaga.

Välja valitud on neli võimalikku kohta kolmes maakonnas. Järgmise aasta lõpus selgub, milline koht välja valitakse.

Kui palju on aga ettevõtjaid, kes oleks kohe valmis alustama?

"Me oleme rääkinud kindlasti kümnete ettevõtetega. Mõned neist on küpsema ideega ja mõned alles testivad turgu. Tähtis on see, et Eestisse kaitsetööstuspark tuleks, lahingumoona tootmine tuleks ja Eesti ettevõtted – ja soovitav, et rohkem kui üks – seal ka osaleksid," sõnas kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg.

"Pigem lihtsalt räägitakse, aga ma arvan, et aega on kulunud rohkem kui me oskame arvata, kahjuks," ütles Tudeberg.