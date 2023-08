Kallas: eestikeelse õppe tõhusust hakkab riik mõõtma tasemetöödega

Täielikule eestikeelsele õppele üleminevate koolide õpilased peavad tulevikus hakkama tegema kohustuslikke tasemetöid neljas aines, et mõõta koolide võimet eesti keeles õpetada, ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Oleme haridusministeeriumis saanud valmis kaks suurt tegevust

eestikeelsele õppele üleminekuks. 73-lt koolilt, kes eestikeelsele õppele üle lähevad, ootame tegevuskavasid seitsmeks aastaks, kus nad näitaksid, millised õpetajad neil on ja millised on puudu eestikeelseks õpetamiseks," sõnas Kallas.

"Samuti oleme nendele 73 koolile loonud mastaapsema hindamissüsteemi, kus nendele koolidele hakkab kehtima kohustuslik tasemetööde tegemine: nad peavad hakkama tegema tasemetöid neljandates, seitsmendates ja üheksandates klassides, et saaksime näha koolide tulemusi matemaatikas, loodusõpetuses, eesti keeles ja vene keeles emakeelena. Me ei mõõda ainult, kas laps õpib eesti keeles ja kas õpetaja klassi ees räägib eesti keeles, vaid kas see laps matemaatika ka omandab," rääkis minister.

Kallase sõnul pole tegevuse eesmärk koolide karistamine, vaid et oleks tagatud, et akadeemiline tulemuslikkus ei kannata eestikeelsele õppele ülemineku tõttu.

Riigikogu kiitis detsembri keskel heaks seaduse, mille alusel lähevad koolid üle eestikeelsele õppele. Seadusega sätestatakse, et kooli ja lasteasutuse õppekeel on eesti keel. Seaduse järgi lähevad esimesena eestikeelsele õppele üle 2024/2025. õppeaastal lasteaiad ning 1. ja 4. klassid.