Piirivalve ootab Venemaa e-viisaga seoses idapiiri ületajate arvu kasvu

Venemaa välisministeerium lubab oma kodulehel, et e-viisat on kiire, lihtne ja mugav saada. Vormistamisest piiriületuseni kulub vaid neli päeva. E-viisat saab kasutada sugulaste külastamiseks või turismireisideks. Venemaa katsetas e-viisat veel enne koroonapandeemiat ja toona osutus see üsna menukaks. Nii võib see minna ka praegu.

"Minu meelest on see väga hea, lõpuks ometi võib vabalt Venemaale sõita. Pole vaja pikalt oodata reisi kinnitamiseks vajalikke dokumente. Sõita võib näiteks sugulaste juurde või lihtsalt odavate toidukaupade järgi. Minu arvates on see väga hea. Kindlasti kasutan (seda viisat), vormistan ja hakkan Venemaal käima," rääkis Narva elanik Ivan.

"Arvan, et jah, loomulikult (kasutan e-viisat)). Miks mitte. Seal on ikkagi äge, võib ajaloolisi paiku ja Talvepaleed vaadata või lihtsalt jalutada," leidis Jana.

Eestis saab Venemaa e-viisaga piiri ületada vaid Narvas. Läbi Narva liiguvad Venemaale ka paljude teiste Euroopa riikide elanikud, kuna lennuühendus Venemaaga ei toimi. Narva piiripunktis pole e-viisadega turiste veel nähtud, aga tulemata nad ei jää.

"Meie hinnangul võib see tuua väikese kasvu. Eelmine kogemus näitas, et kui viisataotlus põhimõtteliselt tuuakse koju kätte, siis kindlasti on arvestatav hulk inimesi, kes soovivad seda kasutada. Praegu on raske öelda, kui palju neid hakkab (piiriületajaid) iga päev tulema siia piiripunkti," lausus Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

Eesti välisministeerium ei soovita jätkuvalt ilma tungiva vajaduseta Venemaale reisida tulenevalt Venemaa sõjaliselt tegevusest Ukraina vastu. Ning ka konsulaarabi on Venemaal võimalik hetkel saada vaid Moskvas.