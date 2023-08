Tartuffi filmifestivalil käivad tõsisemad fännid kohal voodiga

Erinevalt tavapärasest ei ole selleaastasel festivalil konkreetset alateemat, ütles Tartuffi juht Johan Kudu.

"Alateemaks ongi Tartuff ise, see filmifestival ja need inimesed ja need tunded, mida siin platsi peal on võimalik tunda," lausus ta.

Tartuffi programmijuht Edvinas Pukšta rääkis, et enne festivali polnud ta varem Tartus käinud ja ei teadnud seega, milline publik seal on. Filmid valis ta eesmärgiga koostada võimalikult mitmekesine ja armastusfilmide festivali vaatest mõneti ka üllatav programm.

"Mitte tingimata romantilised filmid, nagu me armastust ette kujutame. Ma ütleksin, et kui kellegi reaktsioon ühe või teise filmi kohta on, et see ei ole romantiline või ei ole armastusest, siis ma võtan seda kui komplimenti. See oli eesmärk," lausus Pukšta.

Margo ja Vanessa on pikaajalised Tartuffi fännid. Tartuffil said nad ka tuttavaks.

"Mina olen kümme aastat käinud juba. Lihtsalt käisin, sest mul oli vaba aega üle ja siis leidsin ühe neiu, toreda neiu siit. Kohtusime Tartuffil. Ja kutsusin ta kohtingule ja siis ta tuli siia ja nii me kokku jäime ja nüüd me oleme üheksa aastat käinud siin," rääkis Margo.

Viimased kuus aastat on nad filme käinud vaatamas oma voodiga.

"Alustasime toolidel, aga saime väga kiiresti aru, et üldse pole mugav ja tahaks kaisutada ka. Siis võtsime tekid ja asjad kaasa, algul käisime tekkidega, olime toolide peal. Ja hiljem mõtlesime, et meil on juba matid ja asjad ka, sama hästi võime juba täiskomplektiga tulla, et siis on mugavam," ütles Vanessa.

Kokku on tänavusel festivalil 20 filmi, mis on jaotatud vaatamiseks kahes kohas, Raekoja platsil ja Elektriteatris.

"Aga lisaks filmiprogrammile on meil Tartu Emajõe peal laev nimega Naiiv. See on meie armastuselaev, kus toimuvad erinevad peod ja üritused," ütles Kudu.

Festival saab laupäeval punkti 45 aastat tagasi esilinastunud muusikaliga "Grease".