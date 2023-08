Tallinna vanalinna elanikud on endiselt kimpus lärmaka ööeluga

Tallinna vanalinna elanikud on endiselt kimpus tümpsuva muusika ja valjuhäälsete inimestega, mida ööelu kaasa toob. Linn tahaks, et vanalinn oleks atraktiivsem ka päevasel ajal ja rohkem kohalikele elanikele.

Tummine bass ja ülemeelikud naerukilked on paljude Tallinna vanalinna elanike iganädalane reaalsus, mis mitmest piirkonnast püsielanikud välja söönud. Põliste vanalinlaste jaoks ärakolimine variant pole ja pikas perspektiivis probleemi ei lahenda.

"Siin elab ka palju inimesi, kes on korterid ja majad pärinud oma vanavanavanaisalt. Kui juttu tuleb Eestimaa taludest, kuhu kopaga sisse lükatakse ja öeldakse, et üldise huvi nimel tuleb siia raudtee, siis tulevad barrikaadid ja laulupidu ja öeldakse, et me ei tohi seda tamme maha võtta. Aga kui inimene, kes elab vanalinnas, tunneb (muret) oma koduga seost, siis öeldaks talle, et koli minema, sa tead täpselt, kus sa elad. Koos elanikega kaob ka linnavaim ja seda me ei taha," rääkis Vanalinna seltsi liige Kerli Nõu.

Ööklubi Studio on Sauna tänaval tegutsenud juba 12 aastat. Klubi juhataja Raimond Ummuse sõnul on klubi saanud enim kaebusi seoses tänaval liiklevate pidulistega, kuid ka neid kaebusi on viimasel ajal aina harvem.

"Me oleme teinud päris palju ümberkorraldusi ja ümberehitusi ruumides: igasugune heliisolatsioon, me oleme uksed-aknad, isegi ventilatsioonitorud ümber ehitanud, et võimalikult vähe mürareostust tekitada. Samas oleme kaasa läinud igasuguste projektidega, mis tulnud linnavalitsusest või mupost – varem on parem, joome vett vahele," lausus Ummus.

Tallinna öölinnapea Natali Mets möönis, et ööelu vanalinnast kunagi täielikult ilmselt ära ei kao ning oluline roll on mõistlikel baaripidajatel. Oluline oleks hoida linn elava ja funktsionaalsena ka päevasel ajal.

"Vanalinn kipub olema turistiatraktsioonina monofunktsionaalne, aga me sooviks, et kohalik elanik ei kaoks vanalinnast ja siia tuleks kohalikke juurde. Tahaks, et tallinna vanalinnast kujuneks rohkem igapäevaelu keskkond, et ka siin rakendada 15 minuti linna printsiipi, et kõik, mis vaja, oleks 15 minuti kaugusel," lausus Mets.