Leedu sulgeb kaks piiripunkti Valgevenega

Leedu asesiseminister Arnoldas Abramavičius kinnitas reedel, et Wagneri grupi Valgevenesse suundumise tõttu kavatseb Leedu sulgeda oma kaks piiripunkti Valgevenega.

Leedu kavatseb sulgeda kaks piiripunkti Valgevenega – Šumsko ja Tverečiuse. Piiripunktide sulgemisest teatas Leedu reedel asesiseminister Arnoldas Abramavičius, vahendas LRT. Ametliku otsuse piiripunktide sulgemiseks peab tegema Leedu valitsus.

Leedu piirivalveameti asejuht Saulius Nekraševičius ütles reedel BNS-le, et osade piiripunktide sulgemine vähendaks võimalike instidentide ja riskide tekkimise võimalust. Lisaks on Šumsko ja Tverečiuse piiripunktide läbilaskevõimekus juba praegu madal. Näiteks Šumsko piiripunkti saavad ka praegu läbida sõidukid, mis on kuni 3,5 tonni rasked.

Varem on Valgevenega piiripunkte sulgenud Poola, kellel on praeguseks avatud ainult üks rahvusvaheline maanteepiiripunkt ja veel kolm või neli raudteedel olevat piiripunkti, ütles Leedu piirivalveameti asejuht Saulius Nekraševičius.

Leedu president Gitanas Nauseda, kes külastas hiljuti Poolas strateegiliselt olulist Suwalki piirkonda, teatas neljapäeval, et Vilnius, Varssavi ja Riia peavad olema valmis sulgema täielikult oma Valgevene piiripunktid. Sama on viidanud ka Poola valitsusametnikud.

Valgevenes on hinnanguliselt ligikaudu 4000 Wagneri palgasõdurite grupeeringu võitlejat. Valgevene piirivalveameti andmeil on neil Leeduga kokku viis piiripunkti. Lätiga on Valgevenel kaks piiripunkti.