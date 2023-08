Vendla: Venemaa pole võimeline lähiajal Ukraina positsioonidest läbi murdma

"VF relvajõud sooritasid rünnakuid peamiselt Kupjanski ja Svatove–Kreminna joonel, Bahmuti piirkonnas ja Donetski ja Avdiivka joonel ning on saavutanud minimaalset edu. Tõenäoliselt ei ole Vene relvajõud võimelised lähiajal Ukraina positsioonides otsustavat läbimurret teostama. Seepärast üritavad nad raketi- ja droonirünnakutega kurnata Ukraina majandust ja tsiviilkeskkonda," sõnas Vendla kaitseministeeriumi iganädalasel pressikonverentsil reedel.

Ukraina on saavutanud piiratud edu Ida-Ukrainas Bahmuti piirkonnas ja Lõuna-Ukrainas Orehhivi ja Velikaja Novosilka piirkonnas. "Samas ei ole kindlaid teateid, et nad oleksid esimesest kaitseliinist läbi tunginud. Ukraina jätkab lööke VF oluliste logistiliste sõlmpunktide pihta, et piirata VF relvajõudude varustamist rindel. Näiteks sooritati 29. juulil rünnak Tšongari raudteesillale, mis on oluline, sest sealt kaudu toimub Krimmi varustamine. Remondis on jätkuvalt ka Kertši sild," rääkis Vendla.

Wagneri erasõjaväe võitlejad on liikunud Tseli telklinnakusse Valgevenes. "Võitlejate arv suureneb seal veelgi, hinnanguliselt on sinna liikunud 5000 võitlejat. Wagneril pole Valgevenes rasketehnikat ega relvastust, seega on konventsionaalne rünnak Valgevene lähiriikidele väga ebatõenäoline," ütles Vendla.

Ta lisas, et tõenäoliselt on Wagneri üksused alustanud ehitust Tseli telklinnaku lähistel asuval Assipovitši polügoonil, et muuta see enda väljaõppeks sobivamaks. "See näitab Wagneri plaane pikemalt Valgevenesse jääda. Samas on Valgevene vägede instruktoritena rakkes olevate wagnerlaste arv minimaalne," lausus Vendla.

"Wagneri isikkooseisu arv ja palk ületavad Valgevene kõrgete ohvitseride palka mitmekordselt ja on tõenäoline et Valgevene pole võimeline üksi eraarmeed ülal pidama ja teenindama. Wagner sõltub Kremlist ja pole teada jätkuvalt, mis saab Wagnerist lähitulevikus," sõnas Vendla.

Wagner ei ole ka Lukašenka isiklik tööriist, lisas Vendla. "Venemaale on jätkuvalt tähtsad äri- ja teenused Aafrikas läbi Wagneri erasõjafirma. Lisaks võib Lukašenka näha Wagneri viibimises Valgevenes täiendavaid ärivõimalusi," selgitas ta.