Sõja 1621. päev: Ukraina ründas öösel Engelsi lennubaasi Venemaal

Oluline 2. augustil kell 22.25:

- Venemaa okupeeris juulis rohkem, kui ukrainlased neilt tagasi võtsid;

- Venemaa ründas Zaporižžjat liugpommidega;

- Valgevene moodustab Ukraina piiri lähedal õhudessant-ründebrigaadi;

- Ööpäevaga hukkus Ukrainas Vene rünnakutes kuus inimest;

- Ukraina droonid tabasid Engelsi lennubaasi ja Saratovi naftatehast;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1500 sõdurit.

Venemaa okupeeris juulis rohkem, kui ukrainlased neilt tagasi võtsid

Juulis okupeeris Venemaa rohkem territooriumi, kui Ukraina suutis tagasi vallutada, kuid analüütikud usuvad, et venelased ei suuda 2026. aasta lõpuks kogu Donetski oblastit vallutada, kirjutab Unian.

DeepState'i analüütikute hinnangul on olukord jätkuvalt raskeim Rodõnske ja Kostjantõnivka lähedal, Ukraina riigipiiri ääres ning Slovjanski ja Kramatorski suunal. Analüütikute sõnul saavutab vaenlane nendes piirkondades väiksemaid edusamme.

Analüütikud rõhutasid ka, et venelased ei saavuta 2026. aasta lõpuks ühte oma peamist eesmärki – kogu Donetski oblasti vallutamist. Samuti märkisid nad, et see on vähetõenäoline ka 2027. aastal.

Juulis vähendasid Ukraina väed okupeeritud territooriumi pindala 52 ruutkilomeetri võrra. Mais oli see näitaja 25 ruutkilomeetrit ja juunis 27 ruutkilomeetrit. Samas laekub vastav info viivitustega.

"Seega võis vaenlase netovõit juulis olla 88 ruutkilomeetrit. Kaitseväe edusammud olid juulis küll varasematest oluliselt väiksemad, kuid siiski olemas," rõhutasid analüütikud.

DeepState selgitas, et see viivitus on tingitud operatiivjulgeolekust. Kaitseväe edusammudest teatatakse nende edukaks lõpuleviimiseks vajaliku viivitusega.

"Kokkuvõttes on veel kahes sektoris registreeritud vastavalt vähemalt 49 ja 83 ruutkilomeetri suurused edusammud. Seega avalikustame üksikasjad ja arvutame statistika uuesti niipea, kui kaitseväe edusammud ametlikult välja kuulutatakse," lisasid analüütikud.

Venemaa ründas Zaporižžjat liugpommidega

Venemaa ründas pühapäeva päeval kahel korral Zaporižžjat KAB-idega ehk lennukitelt heidetavate liugpommidega. On hukkunuid ja vigastatuid, kirjutas RBK Ukraina.

Zaporižžja piirkondliku sõjaväevalitsuse juhi Ivan Fedorovi sõnul ründas vaenlane taas piirkondliku pealinna erasektorit.

Esimeses rünnakus hukkus tabamuse saanud eramus üks inimene. Üks inimene jäi selle maja rusude alla, kuid suudeti sealt päästjate abiga välja tuua ja haiglasse toimetada.

Teises rünnakus sai tabamuse kortermaja, kus puhkes tulekahju ning viga sai 21 inimest.

Lisaks Zaporižžjale tegi Venemaa pommirünnaku Sumõ oblastile ja Dnipropetrovski oblastile. Seal said kümned inimesed vigastada.

Valgevene moodustab Ukraina piiri lähedal õhudessant-ründebrigaadi

Valgevene moodustab Ukraina piiri lähedal 37. üksiku õhudessant-ründebrigaadi, teatas relvajõudude erioperatsioonide vägede ülem Aleksandr Iljukevitš kaitseministeeriumi telekanalis VoenTV.

"See paigutatakse Gomeli lähedale. Oleme juba alustanud sõjaväeosade moodustamist, moodustades ühe pataljoni. Sel aastal moodustame teise pataljoni, lahingutoetusüksusi, suurtükiväe-, õhutõrje- ja luureüksusi," ütles Iljukevitš.

Teadete kohaselt on juba moodustatud mitu üksust ja allüksust, värvatud ohvitserid ja kutsutud teenistusse isikkoosseis. Uus brigaad paigutatakse Gomeli lähedale, 40 km kaugusele Valgevene-Ukraina piirist.

Praegu tegutseb Valgevenes kolm üksikut õhudessant-ründebrigaadi: 103. brigaad Vitebskis, 38. Brestis ja 5. Marjina Gorkas Minski lähedal.

Ööpäevaga hukkus Ukrainas Vene rünnakutes kuus inimest

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus möödunud ööpäeva jooksul kuus inimest ja sai vigastada vähemalt 81, teatasid kohalikud võimud pühapäeval.

Ukraina väed tulistasid öösel alla 109 Venemaa välja saadetud 133 droonist, sealhulgas Shahed-tüüpi ründedroonidest, teatasid õhujõud. Teadaande kohaselt tabas 24 drooni 19 eri asukohta ning rusud kukkusid veel kolmes piirkonnas.

Plahvatused Engelsis ja Saratovis

Telegrami kanali Exilenova Plus teatel teatati Venemaa linnas Engelsis plahvatustest, kui Ukraina väed ründasid sealset lennubaasi.

Väljaande teatel puhkes tulekahju ka lähedalasuvas Saratovi linnas asuvas naftatöötlemistehases, mida ründasid Ukraina droonid. Saratovi oblasti kuberneri Roman Bussargini sõnul hukkus rünnakutes kaks inimest ning mõlema linna tsiviiltaristu sai kahjustada.

Seirekanalite ning sotsiaalmeedias avaldatud pealtnägijate fotode ja videote kohaselt lahvatas 31. juuli hilisõhtul leekidesse Venemaa naftakeemiatehas Tatarstani vabariigis. Varem samal päeval toimunud eraldiseisvates rünnakutes tabas Ukraina naftatöötlemistehast Venemaa Volgogradi oblastis ja lennukitehast Venemaa poolt okupeeritud Krimmis Jevpatorias, mida kinnitasid Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) ja kindralstaap.

Samal ajal jätkab Venemaa rünnakuid linnadele üle kogu Ukraina, võttes sihikule tsiviiltaristu, sealhulgas elumajad.

Ööl vastu laupäeva toimunud järjekordses Venemaa ulatuslikus ballistiliste rakettide rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üheksa inimest ja sai vigastada üle 30 inimese.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1500 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 449 120 (+1 500);

- tankid 12 231 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 25 070 (+10);

- suurtükisüsteemid 47 196 (+69);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1 988 (+8);

- õhutõrjesüsteemid 1 529 (+2);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2 108 (+11);

- operatiivtaktikalised droonid 439 291 (+1 788);

- tiibraketid 5 007 (+2);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 128 953 (+456);

- eritehnika 4 486 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.