Ukraina avalikustas kohaliku korruptsiooniasjaga seotud Eesti firma nime

Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) avalikustas, et Ukraina riigile kuuluva dokumentide valmistamise trükikoja korruptsioonijuhtumi uurimise kohtuasjas kahtlustuse saanud Eesti ettevõtte nimi on Feature OÜ, kirjutas ERR-i venekeelne portaal pühapäeval .

"OÜ Feature on kaasaegne ja kiiresti arenev ettevõtte isikutunnistuste ja muude riigidokumentide turvatrüki arendamise valdkonnas. Osutame nõustamisteenuseid, tegeleme innovaatiliste lahenduste leidmisega ning trükimaterjalide müügi ja vahendusega," kirjutatakse ettevõtte kodulehel.

"Meie firma on edukalt rakendanud sertifitseeritud kvaliteedi juhtimissüsteemi. Sertifikaat kinnitab, et OÜ Feature kasutab kvaliteedi juhtimissüsteemi vastavalt ISO 9001:2015 standardile müügi-ja vahendustegevuses trükimaterjalide valdkonnas ning infotehnoloogia arendustegevuse vaheduses," kirjutatakse seal samuti.

Prokuratuuri teatel esitasid nad kahtlustuse Eesti ettevõtte osalemise kohta Ukraina riigile kuuluva dokumentide valmistamise trükikoja kohtuasjas juba 2021. aasta lõpus, kuid kohtusse pole asi veel jõudnud.

Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) teatas juulis ulatusliku rahvusvahelise skeemi paljastamisest rahaliste vahendite kuritegelikuks omastamiseks riigiettevõttes Trükikoda Ukraina, mis tegeleb Ukraina kodanike passide, ID-kaartide ja juhilubade valmistamisega.

Ukraina õiguskaitseorganid on muuhulgas esitanud kahtlustuse Eesti ettevõtte juhtidele, kelle kaudu korraldati materjalide ostmist tühjade dokumendiplankide valmistamiseks. Ettevõte ostis materjale otse tootjatelt, misjärel müüs need 4–6 korda kõrgema hinnaga edasi riigiettevõttele. NABU teatel esitas Eesti ühise uurimise raames polügraafiakombinaadist varastatud raha legaliseerimise eest kahtlustuse neljale inimesele.

Prokuratuuri pressiteenistusest on varem öeldud ERR-i venekeelsete uudiste portaalile Rus.err.ee, et keskkriminaalpolitsei esitas 2021. aasta lõpus kolmele isikule kahtlustuse laiaulatuslikus rahapesus. Lisaks kahtlustatakse ühte inimest rahapesule kaasa aitamises.

"Kriminaalasi on kohtueelses menetluses ehk süüdistust kellelegi veel esitatud ei ole," rõhutas prokuratuuri pressiesindaja.

Prokuratuur on varem teatanud, et kahtlustuse kohaselt aitasid Priit (55), Aivar (54) ja Dmitri (50) varjata kuritegelikul teel saadud vara päritolu ja tegelikke omanikke, pakkudes nö rahapesu teenust. Raha varjamiseks kasutati eri riikides registreeritud ettevõtteid ja pangakontosid, mis olid kahtlustatavate kontrolli all. Kahtlustuse järgi on rahapesu toime pandud ligi 28 miljoni euro ulatuses. Rahapesule kaasa aitamises kahtlustatakse 51-aastast Svetlanat. Esialgsetel andmetel pärines kuritegelik raha Ukrainas toime pandud kuritegudest, kus toimub eraldiseisev uurimine.