Ukraina korruptsioonitõrje amet asus uurima võimalikku 100 miljoni dollari suurust pettust

Ukraina korruptsioonivastase büroo Nabu töötajad konfiskeeritud dollaritega 2023. aasta ühe juhtumi uurimisel.
Ukraina korruptsioonivastase büroo Nabu töötajad konfiskeeritud dollaritega 2023. aasta ühe juhtumi uurimisel. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Ukraina korruptsioonivastase ameti töötajad otsisid esmaspäeval riigi energeetikasektorit puudutava ulatusliku petusekeemi uurimise raames läbi kõrgete valitsusametnike ja president Volodõmõr Zelenski endise äripartneriga seotud kinnisvara.

Uudis uurimise algatamisest tuli keset Venemaa õhurünnakute eskaleerumist Ukraina energeetikainfrastruktuurile, mis on viinud suurte elektrikatkestuste ja inimeste kasvava vihani Ukraina võimude vastu elektrijaamade kaitsmata jätmise pärast.

Väidetavalt ligi 100 miljoni dollari suurune petuskeem hõlmas tagasimakseid töövõtjatelt, kes olid palgatud ehitama kindlustusi energiainfrastruktuuri kaitsmiseks Venemaa rakettide ja droonide eest.

Suure korruptsioonijuhtumi avalikuks tulek suurendab Ukraina toetajate muret riigis valitseva korruptsiooni pärast ning tõstab taas esile nõude, et riik võitleks sellega, kui ta soovib lääneriikidelt miljardite ulatuses majanduslikku ja sõjalist toetust.

Avalduses ja 27-minutilises videos, milles nad tutvustasid oma järeldusi, teatas riiklik korruptsioonivastane büroo (Nabu), et uurijad ja korruptsioonivastase eriprokuratuuri (Sapo) ametnikud viisid läbi ulatusliku operatsiooni korruptsiooni paljastamiseks energeetikasektoris.

See järgnes 15-kuulisele uurimisele, mille käigus koguti tõenditena juba umbes 1000 tundi helisalvestisi. "Täna viime läbi selle operatsiooni viimast etappi, kus tehakse 70 läbiotsimist," ütles Nabu uurimisüksuse juht Oleksandr Abakumov.

Uurimisega kursis olev isik ütles, et uurimise all olevate isikute seas on endine energeetikaminister ja praegune justiitsminister German Galuštšenko ning jõukas ärimees ja koos Zelenskiga meelelahutusfirma Kvartal 95 asutanud Timur Minditš.

Anonüümsust palunud allikas ütles Financial Timesile, et Nabu uurijad otsisid esmaspäeva varahommikul läbi nende ja mitme teise kahtlusalusega seotud kinnisvara. Ukraina parlamendiliige Jaroslav Železnjak kinnitas Telegrami postituses samuti Galuštšenko ja Minditšiga seotud läbiotsimisi. Ta lisas, et esitas parlamendile ettepaneku Galuštšenko ametist vabastamiseks.

Poleemikat kajastati laialdaselt Ukraina meedias.

Nabu väitis, et ulatusliku korruptsiooniskeemi eesmärk oli mõjutada strateegilise tähtsusega riigiettevõtteid, sealhulgas Ukraina riiklikku tuumaenergiaettevõtet Energoatom.

Avaldati fotod USA dollarite, eurode ja Ukraina grivnadega täidetud kottidest ning teatati, et skeemi käigus pesti umbes 100 miljonit dollarit.

Nabu ja Sapo keeldusid edasisi kommentaare andmast. Minditš ja Galuštšenko ei vastanud kommentaaritaotlusele. Energoatom ütles avalduses, et teeb uurimisega "täielikku koostööd".

Zelenski avaldas oma õhtuses pöördumises toetust uurimisele, kutsudes valitsusametnikke üles tegema koostööd Nabu ja õiguskaitseasutustega. President ütles, et Energoatom annab Ukrainale suurima osa tema energiatootmisest, seades ettevõtte hea maine prioriteediks. Ta rõhutas, et juhtunule peavad järgnema karistused.

Süüdistused vallandasid Ukrainas kohese poliitilise reaktsiooni, kus Venemaa uued rünnakud energiainfrastruktuuri vastu on toonud tähelepanu Ukraina kaitsele elektrijaamade ja alajaamade ümber.

"Olen ​​äärmiselt kurb, nähes korruptsiooni ulatust energiasektoris," ütles Ukraina opositsiooniline seadusandja ja parlamendi energiakomisjoni liige Inna Sovsun. Kuid ta lisas: "Ma pole üllatunud."

Nabu teatel hõlmasid mõned altkäemaksud Hmelnõtskõi tuumaelektrijaama kaitsekonstruktsioonide ehitamise lepinguid.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha ütles laupäeval, et Venemaa väed olid eelmisel õhtul toimunud suure raketi- ja droonirünnaku ajal sihikule võtnud Lääne-Ukrainas kahte tuumaelektrijaama toitevad alajaamad. Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri direktor kinnitas, et "tuumaohutuse ja -julgeoleku seisukohalt kriitilise tähtsusega" rünnak sundis kahte elektrijaama oma tootmist vähendama.

Nabu ja Sapo saatus, mida peetakse 2014. aasta Euromaidani revolutsioonile järgnenud reformiliikumise üheks peamiseks saavutuseks, sai juulis haruldaste sõjaaegsete protestide katalüsaatoriks pärast seda, kui Ukraina parlament üritas agentuuri allutada peaprokuröri büroole, kelle Zelenski oli nädalaid varem isiklikult valinud.

See samm vallandas Ukrainas suurimad meeleavaldused pärast Venemaa sõja algust, murdes tabu presidendi sõjaaegse kritiseerimise kohta ja samuti lääneriikide surve, mis ajendades Zelenskit oma seisukohtadest taganema.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Financial Times

