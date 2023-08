Vene kodanikud saavad kergelt läbi Põhja-Norra Schengeni viisaruumi

Põhja-Norras paiknev Borisoglebsk-Storskogi piiripunkt on ainus, miskaudu saavad Vene kodanikud sama kergelt Schengenisse nagu enne Venemaa täieulatuslikku sõjalist kallaletungi Ukrainale.

Norra kuningriigil on Vene Föderatsiooniga 198 kilomeetrit pikk piir Põhja-Norras. Kahe riigi vahel on üks piiripunkt, mis Venemaal kannab nime Borisoglebsk ja Norras Storskog. Borisoglebsk-Storskogi piiripunkt on ainus Schengeni viisaruumis, kus riiki sisenemise reeglid pole alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale muutunud, tõi esile Helsingin Sanomat.

Samamoodi nagu enne Venemaa ulatusliku sõjategevuse algust, saavad Vene kodanikud ka praegu minna üle piiri ükskõik millise Schengeni viisaruumi riigi poolt väljastatud viisaga. Borisoglebsk-Storskogi piiripunkt on piiriületajatele avatud iga päev üheksast kella neljani.

Enne koroonaviiruse pandeemiat oli piiripunktis aktiivseim periood nädalavahetusel. Nüüd sõidab kummaski suunas iga päev 200–500 sõidukit. Norra piiripunkti ületavad ka Vene kodanikud, kes püüavad Lõuna-Soome pääseda. Ühe sellise isikuga suutis Helsingin Sanomat ka vestelda, kellel oli Soome turistiviisa, aga kelle varasem eelistatud piiripunkt Venemaa ja Soome vahel suleti eelmisel sügisel. Sama isik toetas ka Venemaa valitsuse algatatud sõda Ukraina vastu.

Põhja-Norras Venemaa piiri lähistel paikneb Kirkkoniemi lennujaam, kus on otselennud Oslosse ja sealtkaudu hea lennuühendus paljude teiste kohtadega maailmas. Samuti on Kirkkoniemil regulaarne bussiühendus Murmanski linnaga. Kõik Helsingin Sanomatega suhelnud Vene kodanikud kinnitasid, et soovivad Euroopas ringi reisida. Samuti ei soovinud inimesed vestelda maailmapoliitikast.

2023. aasta juunis toimus Norra Finnmarki piirkonna politsei andmeil Borisoglebsk-Storskogi piiripunktis 5603 piiriületust, mis on 41 protsenti rohkem kui 2022. aasta juunis. 2023. aasta jaanuarist juunini toimus 38 971 piiriületust, mis on 131 protsenti rohkem kui aasta varem samal perioodil.