EL-i ja Kosovo vahel jõustus piiratud viisavabadus

Uue korra kohaselt saavad kosovlased reisida Schengeni alale viisata kuni 90 päeva ulatuses 180-päevase perioodi jooksul.

Priština näeb selles sammu tema täieliku tunnustamise ja Euroopa Liidu liikmeks saamise poole.

Kohalike arvamusküsitluse järgi ootasid kosovlased 1. jaanuari pikisilmi, nähes seda ajaloolise päevana, mil nende 1,8 miljoni elanikuga riik liigub lähemale EL-ile. Samas heitsid nad nii Brüsselile kui ka Prištinale ette viisaprogrammiga venitamist.

Kosovo oli viimane kuuest Lääne-Balkani riigist kellele viisavabadus anti.

Kosovo on Euroopa üks vaesemaid maid, kus keskmine palk on vaid veidi üle 400 euro ja noorte töötuse määr üle 20 protsendi.

Kahel viisavabadusele eelneval kuul tegi Priština valitsus kõvasti kampaaniat, et ärgitada inimesi mitte kasutama liikumisvabadust töö otsimiseks Euroopa Liidu riikides, kuivõrd kardetakse, et see võib viia riigis tööjõupuuduse süvenemiseni.