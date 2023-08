Kaitseressursside ameti juht: muudatused aitavad pool miljonit kokku hoida

Rannaveski ütles ERR-ile, et eraldi eelarvet nimevahetuseks ei plaanita ning kulud lähevad katmisele ameti eelarvest. Kuna alates aasta algusest on kogu kaitseministeeriumi valitsemisala personali planeerimine ja kujundamine KRA all, siis hoitakse iga aasta kokku üle poole miljoni euro, lisas Rannavaeski.

"Oleme tõepoolest eelnevalt tegelenud erinevate ressurssidega, sealhulgas ka materiaalsetega. Aga täna me oleme väga selgelt keskendunud inimjõule, inimestele ja sellele, et kaitsevaldkonnale oleksid olemas need inimesed,

kellele meie kaitsevõime toetub," selgitas Rannaveski nimevahetuse vajalikkust.

Uut logo amet disainida ei plaani, vahetamisele lähevad näiteks kleebised sõidukitel ja sildid hoonetel, mida Rannaveski sõnul peab niikuinii regulaarselt hooldama.

Seni tellimusse antud trükised kasutatakse Rannaveski sõnul ära ning uued tellitakse alles tuleval aastal, kui nimevahetuse protsess on lõpule viidud.

Möödunud aasta teises pooles liikus senise materiaalse ressursi haldamine kaitseinvesteeringute keskuse alla, täpsustas Rannaveski. See ongi tema sõnul kokkuhoiukohti toonud, kuna kogu personal on konsolideeritud just KRA alla.