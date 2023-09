Ministeerium KRA nimevahetusest: mõistlikum oleks sellest hoiduda

Kaitseministeerium saatis justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega muudetaks Kaitseressursside Amet ümber Riigikaitse Inimjõu Keskuseks. Justiitsministeerium küll kooskõlastas eelnõu, kuid möönis, et ei ole piisavalt selge, mis on asutuse nime muutmisel see kaalukas eesmärk, mis võiks õigustada muudatusega kaasnevaid kulutusi.

"Seletuskirja kohaselt ei taotleta kavandatava nime muutmisega sisulisi muudatusi asutuse töökorralduses. Samas tunnistatakse seletuskirjas, et KRA nime muutmine toob endaga kaasa rahalisi kulutusi ning nõuab erinevaid korralduslikke lisategevusi, näiteks sihtrühmade teavitus, muudatused rakendusaktides. Seega võib seletuskirjast järeldada, et sisulist positiivset muudatust KRA töökorralduses nime muudatusega ei kaasne, samas tingib nime muutmine kulutusi, lisab asutusele ülesandeid ning tingib vajaduse sihtrühmadel kohaneda muudatusega. Olukorras, kus asutuse nime muutmisega kaasnev kulu ületab võimalikku kasu, on mõistlikum nime muutmisest hoiduda," kirjutatakse tagasiside dokumendis, mille on allkirjastanud justiitsminister Kalle Laanet.

Ta toob ka välja, et Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt tuleb sõna "inimjõud" all mõista kas inimeste jõudu ehk võimeid, või inimesi kui jõudu.

"Viimases variandis kasutatakse sõna "inimjõud" olukordades, kus inimestest räägitakse kui ebamäärasest kogumist ning pigem sõjalise konflikti kirjeldustes. Samas KRA tegeleb inimestega kui subjektidega, luues igaühega teenistusliku või muu suhte, mis põhineb kindlatel õiguslikel alustel. Seega ei ole "inimjõud" kõige õnnestunum valik kasutamiseks asutuse ülesandeid kirjeldava koondmõistena asutuse nimetuses. Juhul kui KRA nime muutmine on vajalik ja vältimatu, siis palume kaaluda ja leida asutuse uueks nimeks keeleliselt paremini sobivaid alternatiive," leiab justiitsminister Laanet.

Kaitseressursside ameti (KRA) nimemuutus Riigikaitse Inimjõu Keskuseks läheb ametile maksma kuni 30 000 eurot. KRA peadirektor Anu Rannaveski ütles ERR-ile, et eraldi eelarvet nimevahetuseks ei plaanita ning kulud lähevad katmisele ameti eelarvest. Kuna alates aasta algusest on kogu kaitseministeeriumi valitsemisala personali planeerimine ja kujundamine KRA all, siis hoitakse Rannaveski sõnul iga aasta kokku üle poole miljoni euro.