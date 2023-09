Riik loobub kaitseressursside ameti nime muutmisest

Vaga rääkis ERR-ile, et kaitseministeerium saatis vastava eelnõu kooskõlastusringile ja eelnõu isegi juba läbis kooskõlastusringi koos kõikide ministeeriumide kooskõlastusega. Riigikokku riigikaitsekomisjoni lauale eelnõu aga ei jõudnudki.

"Meie mõned liikmed, kaasa arvatud mina ise, ütlesime nii kaitseminister Hanno Pevkurile (RE) kui ka kaitseressursside ameti juhile, et tänasel hetkel ei ole see kuidagi mõistlik, et hetkel kui riik hoiab kokku, teeme ma brändimuutust," lausus Vaga.

"Selle probleem oli ka see, et see ei olnud lihtsalt brändimuutus, vaid ka n-ö 51 hääle eelnõu. Me oleks pidanud seda riigikaitsekomisjoniga menetlema, see oleks pidanud minema saali, ajal kui meil on seal täielik obstruktsioon opositsiooni poolt," sõnas ta.

"Lõpuks saigi kaitseministeerium eesotsas ministriga aru, et see ei ole tänasel hetkel mõistlik ja siis ta võttis otsuse vastu, et ta seda riigikokku ei saada," ütles Vaga.

"Kui see oleks ka riigikokku tulnud, siis tõenäoliselt ei oleks ma seda riigikaitsekomisjoni tasemel toetanud," lisas ta.

Vaga rääkis, et nimemuutust arutas ka riigikogu Reformierakonna fraktsioon ning Pevkuriga suheldi omavahelistes vestlustes.

Veidi rohkem kui kaks nädalat tagasi teatas kaitseressursside amet pressiteate vahendusel, et soovib muuta oma senise nime riigikaitse inimjõu keskuseks (RINK) ning uus nimi hakkaks kehtima järgmise aasta alguses.

Ameti peadirektor Anu Rannaveski ütles siis, et uus nimi kajastaks asutuse kasvu ja arengut uutes vastutusvaldkondades.