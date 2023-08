Poolas toimuvad 15. oktoobril parlamendivalimised

Poola parlamendivalimised toimuvad sel sügisel 15. oktoobril, kinnitas teisipäeval Poola president Andrzej Duda. Duda teatas kuupäevast sotsiaalmeedias kuulutades, et Poola tulevik on igaühe käes ning oma õigusi tuleb kasutada.

Küsitlusuuringute kohaselt on kõige suurema toetusega erakond riigis praegu peaministri Mateusz Morawiecki juhitud Õiguse ja Õigluse partei (Prawo i Sprawiedliwość - PiS), mis juhib opositsioonis oleva paremtsentristliku Kodanike Platvormi (KO) ees, kirjutas Politico.

PiS-i toetab Politico koondandmete kohaselt ligikaudu 36 protsenti valijatest ja Kodanike Platvormi 30 protsenti ning enam-vähem samasugune vahe kahe erakonna toetuse vahel on püsinud vähemalt eelmise aasta suvest. Õiguse ja Õigluse toetus oli aga eelmistel parlamendivalimistel KO ees märksa suurem. Õigus ja Õiglus tuli esimest korda Poolas võimule 2015. aastal.

Eraldiseisvalt jagas ühe hiljutise Poolas läbi viidud küsitlusuuringu tulemusi Europe Elects.

Poland, Social Changes poll:



Scenario: PL2050 & PSL run separately



ZP-ECR: 38% (+1)

KO-EPP|RE|G/EFA: 28% (-1)

Kon~NI: 14%

Lewica-S&D: 8% (-1)

PL2050-RE: 5%

…



+/- vs. 21-24 July 2023



Fieldwork: 28-31 July 2023

Sample size: 1,074



➤ https://t.co/TMumh6CCxH pic.twitter.com/zkyHJ3B5mB — Europe Elects (@EuropeElects) August 4, 2023

Erakonna PiS juhtimisel on Poola sattunud korduvalt konflikti Euroopa Liiduga, kuna erakond on püüdnud jõuliselt Poola kohtusüsteemi muuta. Brüsseli hinnangul õõnestavad need reformid Poola kohtuvõimu sõltumatust ning panevad selle poliitilise kontrolli alla. Vaidluste tõttu on Brüssel külmutanud ligikaudu 36 miljardi euro mahus koroonapandeemia taasterahastu Poolale andmist.

Hoolimata vaidlustest Euroopa Liidu sees on Poola rahvusvaheline maine lähiajal märgatavalt tõusnud, kuna Poola on väga suures mahus toetanud Ukrainat ning Poola on üks suurimaid enda riigikaitsele kulutavaid riike NATO kaitsealliansis, sihtides sel aastal neljale protsendile SKP-st.

Poola opositsioon püüab valimiste põhiteemaks tuua õigusriigi kaitse nimetades neid valimisi viimaseks võimaluseks, et panna PiS ja nende liitlased mitmete korruptsiooniskandaalide eest vastutama.

Kuigi PiS ei pruugi küsitlusuuringute kohaselt võita Poola 460 liikmelises parlamendis täielikku enamust, siis võivad nad saavutada seimis enamuse toetudes paremradikaalsele erakonnale Konföderatsioon (Konfederacja Wolność i Niepodleglość), mis on kasvatanud toetust nooremate valijate seas.