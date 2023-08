Saksamaa valmistab ette Taurus tiibrakettide Ukrainale andmist

Saksa föderaalvalitsus uurib võimalusi kuidas Saksamaa saaks tarnida Ukrainale Taurus tiibrakette Bundeswehri varudest. Spiegeli allikate sõnul peab Saksa kaitseministeerium ses osas kõnelusi kaitsetööstusega, vahendas Tagesschau.

Allikate sõnul palus Saksa kaitseminister Boris Pistorius Saksa kantsleri soovil Tauruse tootjal piirata rakettide sihtimistarkvara nõnda, et nendega ei oleks võimalik sihtida rahvusvaheliselt tunnustatud Vene Föderatsiooni territooriumi. Selliste kohanduste tegemine võtab mõned nädalad aega ning kui need on tehtud, siis kiidab kantsler Olaf Scholz nende tarne Ukrainale heaks.

Veel nädal tagasi välistas Boris Pistorius Taurus tiibrakettide Ukrainale tarnimise, kuid ei välistanud seda kategooriliselt. Pistorius juhtis tollal tähelepanu, et sakslased pole ainsad, kes pole oma tiibrakette Ukrainale andnud – ka USA pole oma tiibrakette ukrainlastele saatnud.

Tauruse tiibraketi ründeulatus on kuni 500 kilomeetrit. Saksa relvajõudude inventaris on üle 600 Taurus raketi, kuid nendest ainult 150 on töökorras. Hetkel pole teada kui mitu raketti Saksamaa kavatseb Ukrainale saata.

Ukraina palus neid rakette Saksamaalt selle aasta kevadel, kuid Saksa valitsus välistas selle tollal. Hiljuti on mitmed poliitikud Saksa valitsuse kõigist kolmest koalitsioonierakonnast avalikult toetanud Taurus rakettide Ukrainale saatmist.

Saksa portaal T-online kirjutas samuti, et mitmed märgid viitavad peatsele Taurus rakettide tarnele. Näiteks olevat Saksa kantsleri kantselei küsinud eelmisel nädalal Saksa kaitseministeeriumilt kui palju neid rakette on Saksamaa varudes, millised on kaasnevad riskid ja relvasüsteemi efektiivsus. Enne sakslasi on Ukraina saanud brittidelt Storm Shadow tiibrakette ja prantslastelt samaväärseid SCALP rakette.

Mitu Saksa sotsiaaldemokraati kinnitasid T-online portaalile, et tegu võib olla topelttarnega ning koos Saksa Taurus raketiga antakse Ukrainale ka USA päritolu ATACMS raketid. Saksa valitsus on ka varem nõudnud, et USA saadaks Ukrainale samaväärse relvasüsteemi kui Saksamaa midagi Ukrainale saadab.