ERR Saksamaal: Ukrainale Tauruste andmise tingimus on võime neid ise käsitseda

Saksamaal algab uus poliithooaeg. Läbi suve on käinud aga arutelu ukrainlaste soovitud kaugmaarakettide Taurus andmise üle. Saksa ajakirjandusse jõudnud info kohaselt soovib liidukantsler Olaf Scholz (SPD) selleks muidu 500-kilomeetrise lennuulatusega rakette piirata nii, et nendega ei saaks rünnata Venemaa territooriumi. Liidukantsleri parteikaaslane parlamendis Nils Schmid ütles ERR-ile, et põhiküsimus on hoopis see, et NATO sõdurid kaasatud ei saaks.

"On vaja väga suurte oskustega operaatoreid, on vaja satelliidiandmeid vastase relvajõudude sihtimiseks. Meie jaoks on oluline olla kindel, et ukrainlased suudavad neid süsteeme ise käsitseda ilma NATO sõdurite kaasamiseta. See on kõige keerulisem küsimus, mis tuleb lahendada. Küsimus ei ole nii palju territooriumis, seal me saame kasutada tehnilisi piiranguid või poliitilisi kokkuleppeid," rääkis Schmid.

"Ükski Saksa sõdur ei tohi osaleda selles sõjas, aga relvade saatmine enese kaitseks on okei, nii on ka Tauruste saatmine okei, kui me jääme neisse raamidesse," ütles Saksamaa parlamendi saadik Jamila Schäfer (Rohelised).

Olaf Scholz ainsana blokeerib praegu koalitsioonis Tauruste saatmist, kirjutas riigikaitse komisjoni juht Marie-Agnes Strack-Zimmermann teisest koalitsiooniparteist, liberaalidest eelmisel nädalal. Kriitikat venitamise kohta kuuleb ka opositsiooni ridadest.

"Me võime ka seada tingimusi nagu britid ja prantslased tegid oma Scalp ja Storm Shadow rakettidega. Aga ma ei näe mingeid põhjuseid neid mitte anda, kui välja arvata eneseheidutus ja hirm Venemaa ees selle asemel, et tahta viia Ukraina võidule ja õpetada Venemaale kaotamist," rääkis CDU fraktsiooni liige Roderich Kiesewetter.

Saksamaa on tõusnud üheks suuremaks relvaabi andjaks Ukrainale. Parlamendiliikmed ütlevad, et toetus Ukrainale püsib kindlana ja loodetavasti saavad ukrainlased peagi ka soovitud Tauruse raketid.