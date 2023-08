Tuhanded Iisraeli kohtureformi vastu protestijad nõuavad demokraatiat

Pärast seda, kui valitsus jaanuaris reformipaketi avalikustas, on kümned tuhanded iisraellased liitunud iganädalaste meeleavaldustega, mis on kujunenud riigi ajaloo suurimaks protestiliikumiseks ning ühtlasi rahvast lõhestanud.

Kuigi protestid on raputanud paljusid linnu, sealhulgas Jeruusalemma, on epitsenter olnud riigi ärikeskus Tel Aviv, kus meeleavaldajad on igal laupäeval peaminister Benjamin Netanyahu valitsuse vastu meelt avaldama kogunenud.

"Demokraatia, demokraatia," skandeerisid meeleavaldajad laupäeval linna tänavail marssides. "Me ei anna alla enne, kui asi paremaks läheb."

"Kuudepikkustest protestidest hoolimata ei lähe asjad nii, nagu me soovisime, sest üks oluline osa kohtusüsteemi ümberkorraldamisest sai mõne nädala eest heaks kiidetud," ütles 47-aastane Ben Peleg AFP-le. "Ent kui me jätkame tänavail survestamist, on võimalus, et suudame need muutused siiski peatada."

Läinud kuul hääletas Iisraeli parlament nn mõistlikkuse seaduse piiramise poolt. Seejuures opositsioon boikottis hääletust.

Uued õigusaktid piiravad Iisraeli ülemkohtu volitusi mõnede valitsuse otsuste suhtes ja kriitikud kardavad, et see võib sillutada teed autoritaarsemale valitsusele.

Iisraeli traditsiooniline liitlane Washington on nimetanud parlamendi hääletust kahjulikuks ja väljendanud korduvalt muret poliitilise segaduse pärast.

Netanyahu koalitsioonivalitsus, kuhu kuuluvad paremäärmuslikud ja ultraortodokssed juudiparteid, väidab, et reformid on vajalikud valitud ametiisikute ja kohtusüsteemi suhete tasakaalustamiseks.

Vastased süüdistavad kohtus korruptsioonisüüdistustega võitlevat Netanyahut huvide konfliktis.

See oli just mõistlikkuse klausel, millele ülemkohus viitas hiljutises kõrgetasemelises otsuses, mis keelas valitsuses töötada Netanyahu liitlasel Aryeh Deril, kes oli varem maksudest kõrvalehoidumise eest süüdi mõistetud. Klausli muutmine on reformipaketi esimene suurem osa, mis seaduseks sai.

Ülemkohtusse on esitatud mitu petitsiooni, mille arutamine on kavandatud septembrisse.

Muud kavandatavad muudatused annaksid muu hulgas valitsusele suurema sõnaõiguse kohtunike ametissenimetamisel.

Protestid on pälvinud toetust kogu poliitilise spektri ulatuses, ilmalike ja religioossete rühmituste, tööliste ja tehnoloogiasektori töötajate, rahuaktivistide ja sõjaväe reservväelaste seas.

Kuid kuudepikkused meeleavaldused, sealhulgas mõned valitsust toetavad, on tekitanud hirmu lõhede suurenemise ees Iisraeli ühiskonnas.

"Iisrael on lõhki rebitud ja me tunneme, et oleme kodusõja veerel," ütles arst Peleg. "Kui me läheme tänavale meelt avaldama, siis kardame neid, kes valitsust toetavad... See valitsus tuleb kukutada."