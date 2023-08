Otse kell 15: rektor Asser põhjendab Eametsa vallandamist

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser kohtus esmaspäeval sotsiaalteaduste dekaani Raul Eametsaga, kes hankis ülikooli loata sihtasutuse Pere Sihtkapital uuringu tarbeks rahvastikuregistrist inimeste delikaatseid isikuandmeid.

Pere Sihtkapital SA pöördus kevadel sama sihtasutuse nõukogu liikme ja TÜ sotsiaalteaduste valdkonna dekaani Raul Eametsa poole ettepanekuga sõlmida ülikooliga koostööleping, et sihtasutusel oleks võimalik küsida rahvastikuregistrist andmeid teadusuuringute tegemiseks.

Dekaan sai ülikoolilt õigusliku hinnangu, et kuna ülikool ei ole uuringu sisuline partner, ei saa ülikool sellist lepingut sõlmida. 11. augustil selgus, et dekaan on lepingu siiski sõlminud, rikkudes sellega korruptsioonivastasest seadusest tulenevat toimingupiirangut ja ülikoolisisest korda ning eiranud teaduseetika põhimõtteid.