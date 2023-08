Pere Sihtkapital küsis uuringu jaoks TÜ nimel tuhandete naiste andmeid

Isamaa erakonna toel sündinud rahvastikupoliitika mõttekoda Pere Sihtkapital küsis Tartu Ülikooli nimel rahvastikuregistrist välja tuhandete lastetute Eesti naiste andmed ja saatis neile küsitluse isiklike ja delikaatsete küsimustega nagu, miks teil lapsi ei ole. Andmekaitse inspektsioon peab küsitlust probleemseks ja Tartu Ülikool ütleb, et neid on kaasatud õigusvastaselt.

Tuhanded lastetud Eesti naised leidsid augusti algul oma e-postkastist küsitluse, millega sooviti teada, miks neil veel lapsi ei ole.

"Lihtsalt need tahavad teada, miks selline olukord on, kas inimestel on mingid majanduslikud või tervislikud põhjused selleks, et olla ilma lasteta "minu eas". /.../ Seal oli kirjas, et kõik andmed on võetud rahvastikuregistrist. Ja see oli suur probleem minu jaoks, sest minu jaoks see on kindlasti isikliku elu puutumatuse rikkumine," rääkis uuringuküsitluse saanud Maria.

Kuna Maria pidas küsitlust ebaeetiliseks, jättis ta sellele vastamata.

Ka andmekaitse inspektsioon peab küsitlust problemaatiliseks.

"Ta näiteks küsib naisterahvalt seksuaaleluharjumusi, ta küsib poliitilisi eelistusi, usulisi eelistusi, maailmavaatelisi veendumusi. Neid loetakse eriliigiliseks ehk siis väga tundlikeks, delikaatseteks isikuandmeteks," ütles inspektsiooni valdkonnajuht Maarja Kirss.

Andmekaitse inspektsioon kogub täiendavaid andmeid, et otsustada nende pealt menetluse algatamine.

Rahvastikuregistrit, kes uuringu läbiviijatele andmed väljastas, peab siseministeerium. Nemad peavad ka hindama, kas andmete väljaküsimiseks on õiguslik alus. Selleks küsitluseks anti aga välja naiste kõige delikaatsemad isikuandmed.

"Isikukood, e-posti aadress ja telefoninumber, et juhul kui on vaja veel täiendavalt ühendust võtta. /.../ Neid üldse üldjuhul uuringuteks ei väljastata õigustatud huvi puhul, välja arvatud, kui tegemist on teenuse osutamisega avaliku ülesande täitjale. Ja antud juhul oligi ju see, et teenuse, nii-öelda selle uuringu tellija on Tartu Ülikool," ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna nõunik Mairis Kungla.

Teisisõnu, uuringufirmad isikukoode ja telefoninumbreid rahvastikuregistrist kätte ei saa. Võlusõnaks oli Tartu Ülikool. Kirjas, mille uuringusse kaasatud naised said, pole aga Tartu Ülikooli mainitud. Seal on märgitud uuringu läbiviijateks üksnes uuringufirma RAIT Faktum & Ariko ning Pere Sihtkapital.

Sihtkapitali nimel rääkis "Aktuaalse kaameraga" küsitluse koostaja ja selle üks nõukogu liige Allan Puur.

"See on ilmselt seotud niisuguste bürokraatlike lahenduste ja küsimustega, miks selline lahendus," vastas Puur küsimusele, miks andmed küsis rahvastikuregistrist välja Tartu Ülikool, mitte Pere Sihtkapital.

Pere Sihtkapitali ja Tartu Ülikooli seob Raul Eamets, kes istub ühtaegu sihtkapitali nõukogus ja ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaani kohal. Just Eamets oli see, kes sõlmis Tartu Ülikooli poolt lepingu Pere Sihtkapitaliga. Ja see andis rohelise tee tuhandete naiste isikuandmeteni, mida muidu poleks uuringu läbiviijale väljastatud.

Pere Sihtkapital aga kutsuti ellu mõni aasta tagasi Isamaa partei poolt. Uuringute läbiviimiseks sai Pere Sihtkapital Isamaalt nii-öelda katuserahadena 2019. aastal miljon eurot.

"Pere Sihtkapital on niisugune sihtasutus, kelle tegevuse eesmärk on kaasa aidata Eesti rahvastiku kestlikkusele. Need uuringud ongi üks põhiline viis, mille kaudu see sihtasutus oma eesmärki püüab realiseerida," rääkis Puur.

Ta ütles, et eesmärk on anda uuringu tulemusi võimalikult laiale kasutajate ringile.

"Kui kellelgi, ütleme, uurijatel-analüütikutel kusagil on tahtmist neid algandmeid kasutada, siis selle saab kindlasti läbi rääkida ja need on samuti kasutatavad," ütles Puur.

Pere Sihtkapitali nõukokku kuuluvad lisaks Puurile ja Eametsale Isamaa endise justiitsministri Lea Danilson-Järgi nõunikuna töötanud Katrin Kiisk, Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsild, keskerakondlane Monika Haukanõmm ning teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.

Selliste uuringute läbiviimine vajab ka eetikakomitee luba. Tartu Ülikooli eetikakomitee sekretär ütles "Aktuaalsele kaamerale", et uuringu koostajad on taotluse loaks küll sisse andnud, kuid seda pole jõutud veel läbi vaadata. Seega alustati küsitlust ka seda luba ära ootamata.

Uuring ei ole saanud Tartu Ülikoolilt heakskiitu

Tartu Ülikool tegi "Aktuaalsele kaamerale" kirjaliku pöördumise, milles kinnitab, et ei ole uuringule heakskiitu andnud.

Ülikool selgitas, et Eesti inimesed on saanud kutse osaleda Pere Sihtkapital SA uuringus, mille jaoks on sihtasutus kasutanud rahvastikuregistrist inimeste andmete küsimisel Tartu Ülikooli nimel õigusvastaselt sõlmitud lepingut.

Tartu Ülikoolile teadaolevalt on Pere Sihtkapital SA pöördunud tänavu kevadel sama sihtasutuse nõukogu liikme ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaani Raul Eametsa poole ettepanekuga sõlmida ülikooliga koostööleping, et sihtasutusel oleks võimalik küsida rahvastikuregistrist andmeid teadusuuringute tegemiseks.

Dekaan sai ülikoolilt õigusliku hinnangu, et kuna ülikool ei ole uuringu sisuline partner, ei saa ülikool sellist lepingut sõlmida.

Ülikool märkis, et reedel, 11. augustil selgus, et dekaan on lepingu siiski sõlminud, rikkudes sellega korruptsioonivastasest seadusest tulenevat toimingupiirangut ja ülikoolisisest korda ning eiranud teaduseetika põhimõtteid.

"Peame kahetsusväärselt tõdema, et dekaan on lepingut sõlmides ületanud oma volitusi, ehkki ülikool on institutsioonina öelnud, et sedalaadi lepingut sõlmida ei tohi," sõnas Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser.

"Tegu on jämeda eksimusega ja ülikool mõistab sellise teguviisi ühemõtteliselt hukka. Soovime, et uuringu kutse saanud inimesed oleksid teadlikud, et uuring ei ole kooskõlas hea teadustavaga, selle läbiviimisel ei ole Tartu Ülikoolil mingit rolli ja uuringul puudub Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee luba," lisas Asser.

Rektor lisas, et kuna olukord on ülikoolile teatavaks saanud alles äsja, tuleb esmalt välja selgitada kõik asjaolud selleks, et otsustada, millised on ülikooli edasised sammud.