Eamets: leidsime ühes rektoriga, et olen valesti käitunud

Raul Eamets, miks te sõlmiste lepingu Pere Sihtkapitaliga Tartu Ülikooli poolt lepingu uuringu läbiviimiseks?

See oli minu viga. Ma tahtsin kogu protsessi kiirendada, sest see uuring oli ammu juba plaanis ja teadlased on selle uuringu ettevalmistamisse kaasatud. Ilmselgelt oli see minupoolne viga ja oleksin pidanud asju ajama, nagu on ette nähtud. Tormasin asjadest ette.

Miks ei saanud Pere Sihtkapital küsida andmeid otse rahvastikuregistrist? Miks oli vaja Tartu Ülikooli sinna vahendajaks?

Pere Sihtkapital ei oleks saanud seda teha seadusemuudatuse tõttu. Neid andmeid saab anda teadus- arendusasutustele. Oleks pidanud olema nii, et Pere Sihtkapital oleks teinud ülikooliga lepingu, et ülikool viib selle uuringu läbi, see on skeem, mis töötab.

Miks oli vaja neid delikaatseid isikuandmeid üldse välja küsida? Kas poleks saanud uuringut teha ilma nendeta?

Kuna tegemist on väga spetsiifilise uuringuga, siis seda juhuvalimiga teha ei saa. Kuna uuringule vastamine on vabatahtlik – siis taolisi uuringuid viiakse kogu aeg läbi. On ju selge, et on teemad, kus me registri andmetega pilti probleemi olemusest ei saa, siis on vaja küsida inimeste käest. See ei ole midagi ainulaadset.

Te esitasite Tartu Ülikooli eetikakomisjonile taotluse uuringu läbiviimiseks, aga te ei mallanud luba ära oodata. Alustasite küsitlusega enne, kui seda taotlust jõudis eetikakomitee menetleda. Miks?

See tuli minule üllatusena [et uuringut alustati varem]. Selle küsimuse peaks esitama Pere Sihtkapitali juhatusele, kes sellega varem alustas. See oli kindlasti väga suur rikkumine.

Kas te varasemate Pere Sihtkapitali uuringute jaoks olete luba küsinud Tartu Ülikooli eetikanõukogult ja kas olete neid saanud?

Jah, ikka. Mina ei ole sellega tegelenud, sest mina ei ole Pere Sihtkapitali tegevjuht. Eks ikka, ega väga paljusid uuringuid läbi viia ei saagi, kui ei ole seda luba.

Kas naiste meelsuse uuringuks oli vaja ka andmekaitseinspektsioonilt lube?

Ma jään vastuse võlgu. See küsimus tuleks adresseerida Pere Sihtkapitali juhatusele. Ma ei ole tehnilise poolega kursis.

Kas peale seda, kui Tartu Ülikoolile sai teatavaks, et te olete selle lepingu vastu nende nõusolekut sõlminud, olete vestelnud ka rektor Toomas Asseriga?

Jah, olen vestelnud. Arutasime seda ja jõudsime ühisele arusaamale, et ma olen valesti käitunud.

Kas jätkate Tartu Ülikooli dekaanina?

Me pole praegu seda teemat sellises vaates arutanud. Iseenesest ei tekkinud sellest mittemingisugust materiaalset kahju ja ta ei ole korruptiivne korruptsiooni mõttes. See oli toimingupiirangu rikkumine ja mainekahju kindlasti tuli.

Kuidas korvate kahju kõigile naistele, kelle andmed on sattunud kohta, kuhu nad poleks pidanud sattuma?

Seda peab arutama Pere Sihtkapitalis. See uuring peatatakse, kui ta pole juba peatatud, aga ma ei oska siin nii täpselt vastata.

Pere Sihtkapital: peatasime uuringu läbiviimise

Laupäeval saatis Pere Sihtkapitali juhatuse liige Hillar Petersen meediaväljannetele kirja, kus teatas, et Pere Sihtkapital on enne uuringu alustamist olnud ühenduses nii inimuuringute eetikakomitee kui ka andmekaitse inspektsiooniga ja et andmekaitse inspektsioon on varasemalt Pere Sihtkapitalile esitanud kirjaliku seisukoha, et nende luba pole käesoleva uuringu puhul vajalik.

"Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomiteele on Pere Sihtkapital esitanud taotluse loa saamiseks. Pere Sihtkapital palub vabandust, et on eetikakomitee seisukohta loa vajalikkuse osas küsitluse alustamiseks valesti mõistnud ja käivitanud küsitlustöö enne loa saamist, kuivõrd rahvastikuregistrist ei ole päritud eriliigilisi isikuandmeid. Kuni olukorra lahendamiseni koos eetikakomitee ja andmekaitse inspektsiooniga oleme uuringukutsete väljasaatmise peatanud," sõnas Petersen.

Ta lisas, et andmed uuringu läbiviimiseks on taotletud vastavalt seadusele ja kuritarvitamist ei esine.

"Mõistame, et leidub inimesi, kes tunnevad teatud küsimuste puhul vastamisel ebamugavust. Selgitame, et paljud uuringu küsitlusankeedis olevad küsimused on esindatud varasemates Eesti Pere- ja sündimusuuringutes, mis on osa ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni poolt koordineeritud uuringuprogrammist," selgitas Petersen.