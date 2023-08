Tartu Ülikool lõpetab Raul Eametsaga töösuhte

"Reedel, 11. augustil sai ülikoolile teatavaks, et sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets on ülikooli nimel sõlminud õigusvastaselt koostöölepingu Pere Sihtkapitali SA-ga, rikkudes sellega mitmeid ülikooli sisereegleid ja ka seadust. Mõistan dekaani tegevuse ilma ühegi õigustuseta hukka ning andsin olukorra ilmnedes sellest kohe teada nii Raul Eametsale kui ka avalikkusele. Tänasel kohtumisel teavitasin Raul Eametsa, et arvestades rikkumise tõsidust on mõeldamatu ülikoolis tööd jätkata," teatas Asser.

Raul Eamets ütles ERR-ile, et kavatseb rektori otsuse vaidlustada.

"Tõenäoliselt alustan töövaidluskomisjoniga, aga enne seda konsulteerin juristidega. Ma tegin juhtimislikke vigu, aga töölepingu ülesütlemine tähendab seda, et ka minu töö professorina ei vääri edasi tööl olemist," sõnas Eamets ERR-ile.

Asser: rikkumiste toimepanek oli teadlik

Rektor Asser selgitas, et töösuhte lõpetamine on ainuvõimalik variant, sest Raul Eamets on professori ja dekaanina teinud teadlikult valikud, mille käigus on ta otsustanud (1) rikkuda ülikooli juhtimisalaseid reegleid (näilise lepingu sõlmimine ja selle varjamine); (2) mitte kinni pidada heast teadustavast ja teaduseetika nõuetest ning (3) eirata korruptsioonivastase seaduse toimingupiirangu nõudeid.

"Kui eksimusi olnuks üks, võinuks ülikool kaaluda hoiatust või ainult dekaaniameti ennetähtaegset lõpetamist. Praegusel juhul pole see aga mõeldav, sest järjestikuste rikkumiste toimepanek oli teadlik valik. Ka juhtunu avalikuks saamise järel ei ole Raul Eamets mõistnud oma rikkumiste täit tõsidust," märkis rektor Asser.

Rektori sõnul peab ta ühemõtteliselt lubamatuks, et Raul Eamets sõlmis ülikooli nimel lepingu sihtasutusega, mille nõukokku ta ise kuulub. Rikkumise teeb tema sõnul veelgi jämedamaks asjaolu, et ehkki dekaan küsis lepingu sõlmimise kohta maikuus ülikooli õigusnõunikult nõu ja sai selge vastuse, et ülikool ei saa sellist lepingut sõlmida, eiras ta saadud suuniseid.

"Õigusnõunik märkis juba siis, et lepinguga võtaks ülikool endale vastutuse tegevuse eest, millega me tegelikult seotud ei ole ja lepingu sisu arvestades oleks tegu fabritseeritud volitusega, et sihtasutus saaks rahvastikuregistrist kätte inimeste andmed. Ehkki kevadel teatas dekaan selle õigusliku hinnangu peale, et ei sõlmi lepingut, on nüüdseks selgunud vastupidine. Seejuures jättis ta lepingu ülikooli dokumendiregistris registreerimata. Sellega on Raul Eamets eiranud selget lepingu sõlmimise keeldu, rikkunud ülikooli sisekorda, teaduseetika põhimõtteid ja korruptsioonivastast seadust."

Toomas Asser Autor/allikas: Tartu Ülikool

Kuna professori ametikohalt vallandamist esineb harva, põhjendas Asser ka seda otsust. Professori ametikoht on tema sõnul juhtiv positsioon, mille täitja tegeleb nii teaduse kui ka õppetööga.

"Pole mõeldav, et inimene, kes on läinud ise jämedalt vastuollu teaduseetika reeglitega, õpetaks teaduseetikat üliõpilastele ja osaleks uurimisrühmade juhtimises. Mul on väga kahju, et oma tegevusega on dekaan lisaks ülikooli maine kahjustamisele teinud keeruliseks kõigi oma kolleegide töö, kes korraldavad sõltumatuid teadusuuringuid, järgides kõiki rangeid eetika- ja protseduurireegleid. Praeguse juhtumiga on Eesti elanike usaldust kuritarvitatud ja selle tagasivõitmine on paraku jäetud kogu akadeemilise kogukonna õlgadele. Kutsun üles nii kolleege kui ka vastavaid ametkondi selleks ühiselt lahendusi leidma," märkis Asser.

Rektori sõnul on ta alati tervitanud ülikooli teadlaste ühiskondlikku aktiivsust.

"Seejuures on aga vaja teadlikult tajuda piire, et mitte sattuda rollikonflikti ega minna vastuollu eetika ja seadustega. Eriti selge peab see piir olema juhtival kohal töötades."

Eamets: tegelesin õige asjaga, aga valel meetodil

"Mõlemad pooled esitasid oma argumendid ja otsus oli minu jaoks ootamatu, kindlasti ebaproportsionaalne võrreldes selle rikkumisega, mille ma toime olin pannud, selletõttu kavatsen selle otsuse ka vaidlustada," kommenteeris Eamets esmaspäevast kohtumist rektoriga.

Teravad reaktsioonid tema väljaütlemistele sotsiaalmeedias ei olnud talle üllatus, märkis Eamets. "Lihtsalt teeb kurvaks, kui niimoodi käsitletakse teatud teemasid, siis tekib olukord, et neid teemasid ei julge keegi puudutada. Kui võetakse ette lastetuse uurimine, siis järgmised viis aastat keegi seda teemat ei puuduta. Nad nägid, mis juhtub, kui keegi sellega tegeleb. Nukker, et viskame midagi väga olulist koos nende süüdistustega minema," lausus Eamets.

Ajakirjaniku küsimusele, kas tegemist on kultuurisõdade ilminguga, mis on Ameerika Ühendriikidest tulnud või on see põlvkondadevaheline konflikt või on mängus ka poliitika, vastas Eamets, et ta arvab, et kõik need asjad on selle juhtumiga seotud.

"Kui inimene teeb vea, siis seda tuleb kahetseda, aga ma tegelesin õige asjaga, sest sellised uuringuid on vaja, aga ma tegin seda valel meetodil," sõnas Eamets.