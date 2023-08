Pere Sihtkapitali juht: võtame vea omaks ja proovime leida lahendusi

Tartu Ülikooli dekaan Raul Eamets tunnistas, et tegi vea, kui andis ülikooli nimel allkirja lepingule poliitilise mõttekojaga Pere Sihtkapital, mis avas ligipääsu tuhandete lastetute Eesti naiste isikuandmetele rahvastikuregistris. Sihtkapitali juhi Hillar Petersoni sõnul ei teadnud nad, et esmaseks andmekogumiseks on vaja luba ära oodata.

Kui varem said uuringufirmad taotleda rahvastikuregistrist endale huvipakkuva sihtrühma isikuandmeid, et neid uuringus osalema kutsuda, siis alates sellest aastast kehtib seadusemuudatus, mis selle kraani nende jaoks kinni keeras.

"Eesti õigusruumis ei ole sihtasutustel, mitte ainult Pere Sihtkapitalil, ka teistel, õigusi saada rahvastikuregistrist uuringute läbiviimiseks kontaktandmeid ehk kvaliteetse valimi pealt uuringuid teha ei saa," nentis Pere Sihtkapitali juhataja Hillar Petersen.

Nüüd väljastatakse isikuandmeid õigustatud huvi korral üksnes avaliku ülesande täitjale või talle lepingu alusel teenuse osutajale, nagu näiteks ülikoolid, kes teevad teadusuuringuid, politsei või inkasso. Seetõttu vajas poliitiline mõttekoda Pere Sihtkapital lepingut Tartu Ülikooliga, et lastetute naiste isikuandmed rahvastikuregistrist uuringu jaoks kätte saada ning mõttekoja nõukogu liige Raul Eamets, kes on üksiti Tartu Ülikooli dekaan, tegigi selle ise ära.

"See oli minu viga. Ma tahtsin kogu protsessi kiirendada, sest see uuring oli ammu juba plaanis ja teadlased on selle uuringu ettevalmistamisse kaasatud. Tormasin asjadest ette," ütles Eamets.

Kui tegemist on poliitikakujundamise uuringuga, on andmete kättesaamiseks vajalik ka andmekaitseinspektsiooni luba. Kuna aga inspektsioon hindas selle teadusuuringuks, vajanuks uuring Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee luba.

Pere Sihtkapital esitas küll taotluse loa saamiseks, kuid ka seda ei mallanud nad ära oodata ning andsid uuringu töösse. Petersen nimetab seda möödarääkimiseks.

"Me tegelikult ei saanud 100 protsenti ilmselt õigesti aru, et juba esmase andmekogumise alustamiseks on vaja see luba ära oodata. Selle vea me võtame igal juhul omaks ja proovime leida lahendusi," ütles Petersen.

Lastetute naiste uuringu valim on 2000, praeguseks on uuringu läbiviijale RAIT Faktum & Arikole jõudnud vastused saada pisut üle poole valimist ehk üle tuhande naise. Pere Sihtkapital sai alles reedesest "Aktuaalse kaamera" loost teada, et isikuandmed on saadud toimingupiirangu rikkumise tulemusel ning eetikakomitee loata, ning peatas uuringu läbiviimise asjaolude selgumiseni. Mis seni kogutud andmetest edasi saab, pole veel otsustatud.

"Andmed on nende (RAIT Faktum & Ariko – toim.) valduses ja vastavalt kõikidele uuringufirma reeglitele. Kui selgub, et neid andmeid ei võigi kasutada, siis on võimalik need andmed ka kustutada, nagu neid polekski kunagi olnud," lausus Petersen.

Küsitluse läbiviija RAIT Faktum & Ariko kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et nemad olid üksnes uuringu läbiviijad ega olnud probleemidest teadlikud.

"Meie ise kuidagi neid andmeid ei taotlenud. Me ütlesime ka suhteliselt alguses Pere Sihtkapitalile, et meie neid nagunii rahvastikuregistrist kätte ei saa. Me ütlesime, et kui on nendel soovi, siis nad peavad sellega ise tegelema. Ja siis läks mõnda aega mööda ja me saime teate, et kõik on hästi, andmed on saadud. Ja siis ütlesid meile, et võime küsitluse käima lükata," öeldi uuringufirmast.