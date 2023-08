Pere Sihtkapital: inimeste andmete väärkasutamine on välistatud

Kuigi pereuuringute algatamisega seonduvates küsimustes on ilmnenud korralduslikud eksimused, on nii kõigi juhuvalimisse sattunute kui ka juba ankeetidele vastanud inimeste andmed kaitstud ja nende väärkasutamine välistatud, kinnitas Pere Sihtkapital pühapäeval.

Sihtasutus ütles, et uuringus rakendatavad andmekaitsemeetmed on samal tasemel kui mistahes teadusasutuses, sealhulgas ülikoolis.

Asutus selgitas, et rahvastikuregister on Pere Sihtkapitalile pereuuringuteks edastanud juhuvaliku alusel valimisse sattunu värskeima teadaoleva e-posti aadressi, telefoni ja isikukoodi.

"Vastavalt isikuandmete liigitusele kuuluvad need tavaliste, mitte tundlike ega eriliiki isikuandmete alla. Andmed on väljastatud ja hoitakse krüpteeritud kujul, ligipääsuga ainult sihtkapitali juhatuse liikmetele, kes on andmete eest vastutavad isikud (käesoleval juhul üks isik) ja võivad andmeid kasutada ainult nende uuringute teostamiseks, milleks andmed on küsitud. Vastavalt seadusele kehtib juhatuse liikmetele teistest töötajatest oluliselt ulatuslikum isiklik vastutus, mis annab lisaks lepingulistele, moraalsetele, tehnilistele ja muudele meetmetele täiendava garantii andmetega hoolikaks ümberkäimiseks," teatas Pere Sihtkapital.

Sihtkapital lisas, et kuni viimase ajani on neil olnud teadmine, et andmed on uuringu jaoks väljastatud korrektsel õiguslikul alusel.

"Registrist andmete väljastamise aluseks on Pere Sihtkapitali leping Tartu Ülikooliga. Registrist andmete pärimine toimus nii sihtkapitali kui ülikoolipoolse esindaja Raul Eametsa teadmises, et koostööleping on õiguspärane ning taoline koostöö on mõistlik uuringute läbiviimiseks. Seetõttu on kuni viimase ajani kehtinud teadmine, et andmed on väljastatud korrektsel õiguslikul alusel. Muud väited on alusetud spekulatsioonid."

Pere Sihtkapital selgitas, et on küsitluste läbiviimiseks edastanud uuringufirma juhatuse liikme isikukoodile krüpteeritud kontaktibaasi inimeste sünniaasta, e-posti aadressi, telefoninumbri ja järjekorranumbriga – sünniaasta aitab jälgida valimi proportsionaalset täitumist, e-posti aadress on kutse saatmiseks ja telefon erijuhuks meeldetuletuste tegemiseks, mida kasutatakse väga harva.

"Küsitlusfirma saadab kutsed, teeb vajadusel meeldetuletusi ja jälgib valimi täitumist, samuti kustutab koos Pere Sihtkapitaliga nende isikute andmed, kes soovivad oma andmete kustutamist valimist ja/või vastuste hulgast. Küsitlus on anonüümne, isikuandmeid ei salvestata ankeedivastuste juurde. Seni, kuni küsitlus ei ole lõppenud, asub kogutud andmestik vaid uuringufirma kasutatavas kõigile vajalikele turvanõuetele vastavas professionaalses küsitluskeskkonnas, Pere Sihtkapitalil puudub sellele ligipääs," lisas sihtasutus oma pöördumises.

Pere Sihtkapital märkis, et uuringufirma koostab esmase raporti ja saadab Pere Sihtkapitali juhatuse liikmele krüpteeritult isikustamata andmekogumi täiendavaks analüüsimiseks. Algsed kontaktibaasid kustutatakse, välja arvatud nende inimeste andmed, kes on nõus osalema jätku-uuringutes.

"Pikaajalises uuringus osalejatega seotud andmestikku on läbi mitme eraldi turvaliselt hoitud andmekogu võimalik aja jooksul uute andmepunktidega täiendada. Eraldamine, seoste ja vajadusel ka üksikute andmeväljade kodeerimine välistab ka teoreetilise isikute tuvastatavuse üksikute andmekogude lekkimise ja lahtimurdmise järel."

Pere Sihtkapital lisas, et pereuuringutele vastamine on vabatahtlik ja igal ajal võib küsimustele vastamisest loobuda ning samuti on tundlikumatel küsimustel vastusevariant "ei soovi vastata". Avamata ja lõpetamata küsitlusankeedid, samuti kõik vastava inimesega seotud isikuandmed Pere Sihtkapitali kinnitusel kustutatakse. Sihtasutus lisas, et kõik antud nõusolekud saab igal ajal tagasi võtta ja lasta kustutada kõik andmed, mida on võimalik kustutada.

Pere Sihtkapital tunnistab oma viga eetikakomitee kooskõlastuse hankimisel.

"Pere Sihtkapital palub vabandust oma eksimuse pärast eetikakomitee kooskõlastuse hankimisel. Kuni andmekaitse ja eetikaga seotud küsimused vajavad selgitamist andmekaitse inspektsiooni ja eetikakomiteega, oleme peatanud pereuuringutele vastamise ja uuringukutsete saatmise. Andmeid hoitakse esialgu jätkuvalt küsitlusfirma poolt ning pärast asjaolude täpsustamist otsustatakse edasine käik. Võimalik on andmete täielik kustutamine ja hiljem, pärast vajalike protseduuride läbimist küsitlusega nullist taasalustamine," ütleb Pere Sihtkapital.

Isamaa erakonna toel sündinud rahvastikupoliitika mõttekoda Pere Sihtkapital küsis Tartu Ülikooli nimel rahvastikuregistrist välja tuhandete Eesti naiste andmed ja saatis neile küsitluse isiklike ja delikaatsete küsimustega nagu, miks teil lapsi ei ole. Andmekaitse inspektsioon peab küsitlust probleemseks. Pere Sihtkapitaliga sõlmis Tartu Ülikooli poolt lepingu ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan Raul Eamets, kuid ülikool selleks heakskiitu ei andnud.