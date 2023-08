Oliver Väärtnõu saab EISA nõukogu liikmeks

Väärtnõu volituste pikkus on kolm aastat. Väärtnõu on IT-ettevõtte Cybernetica juhatuse esimees.

Ühtlasi otsustas minister kutsuda Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse

nõukogu liikme kohalt tagasi Kristi Tiivase ja Johan Kärpi.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) ehk EAS-i ja Kredexi ühendasutus on olnud märtsi lõpust juhita. EISA uue juhi otsingutel on ainuüksi personaliotsingufirma käest läbi käinud ligi 200 kandidaadi elulookirjeldused.

EISA nõukogu senise esimehe Kristi Tiivase loobumine oma senisest positsioonist annab talle võimaluse ise juhi kohale kandideerida ning mitmed allikad on väitnud "Aktuaalsele kaamerale", et Tiivas kavatseb seda ka teha. Tiivas ise ütles, et pole veel kandideerimise kohta otsust teinud.