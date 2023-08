Lastearsti nõuandetelefonilt ei pruugi tegelikult lastearsti nõu saada

Ehkki lastearsti tasulise nõuandetelefoni 1599 nimi "Lastearst kuuleb" annab alust eeldada, et helistaja saab konsulteerida just selle eriala arstiga, ei ole see tegelikult alati nii: kõnedele vastavad kohati samad meedikud, kes töötavad tasuta perearsti nõuandetelefoni 1220 nõustajatena.

ERR kirjutas eelmisel nädalal, et nii perearsti nõuandetelefon kui ka lastearsti nõuandetelefon on liikunud suurärimees Margus Linnamäele kuuluva Confido Healthcare Groupi omandusse ning perearsti nõuandetelefon on osutunud äärmiselt kasumlikuks äriks.

Perearsti nõuandetelefonil nõustajana töötav meedik (nimi toimetusele teada) rääkis ERR-ile, et talle tuli uudis telefoniliini suurest kasumlikkusest üllatusena, sest nende töötajaskonna töötasud on tagasihoidlikud.

Tähelepanuväärne on aga asjaolu, et töötaja väitel vastavad perearsti ja lastearsti nõuandetelefonile samad inimesed, seejuures on lastearste töötajate hulgas vaid üks. Nõustaja tõdes, et sellist inimeste eksitamist on kurb pealt vaadata.

"1220 nõustaja töö sobib hästi, kuid lastearstina seal nõu andmine tekitab minus eetilise konflikti iseendaga," lisas ta.

Kahe tervisenõu andva telefoni hinnakiri on erinev: kui tervisekassa rahastatavale perearstile saab telefonil 1220 helistada kõneoperaatori tavatariifiga ning lauatelefonil 634 6630 tasuta, siis lastearsti nõuandetelefon 1599 on tasuline ja selle kõneminut maksab ühe euro.

ERR uuris Confido käest, kas väide, et neil telefonidel vastavad kõnedele samad inimesed ja et lastearste on töötajate hulgas ainult üks, vastab tõele.

Confido turundus- ja kommunikatsioonijuht Eve Kaljusaar vastas, et lastearsti nõuandetelefoni maht on sedavõrd väike, et nad kasutavad olemasoleva lastearsti teadmisi ka perearsti nõuandetelefonile 1220 tulevatele kõnedele vastamisel.

"Niisamuti on kogenud perearstid, kellel on aastatepikkune kogemus laste tervisemuredele vastamisel, valmis nõustama lapsevanemaid, kes helistavad tasulisele lastearsti nõuandeliinile," lisas ta.

Kui uurida nõuandetelefoni "Lastearst kuuleb" kodulehte, on sealgi must-valgel kirjas, et nõustajateks ei ole tingimata lastearstid.

"Nõuandetelefonil annavad nõu pikaajalise ning mitmekülgse kogemusega tervishoiutöötajad – nii arstid kui ka õed, kellest mitmed töötavad muu hulgas perearstikeskustes, kiirabis, erakorralise meditsiini osakonnas ja erinevates haiglates üle Eesti," sedastab koduleht.

Kuni möödunud suveni kuulus lastearsti nõuandetelefon Tallinna Lastehaigla Toetusfondile, kes selle 1995. aastal käima pani.

Toetusfondi juhataja Inna Kramer põhjendas otsust telefon Confidole kuuluvale OÜ-le Perearsti Nõuandeliin müüa tööjõupuudusega: seni nõu andnud pensionäridest arstid ei jaksanud enam jätkata, aga uusi töötajaid ei õnnestunud leida.