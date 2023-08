Prokurör: Hunter Bideni leping relvasüüdistuse vältimiseks on kehtetu

USA föderaalprokurör David Weiss teatas teisipäeval, et president Joe Bideni poja Hunter Bideni leping relvasüüdistuse vältimiseks on kehtetu.

Hunter Biden jõudis juunis prokuratuuriga kokkuleppele, mille kohaselt tunnistab end süüdi föderaalse tulumaksu maksmata jätmises. Ta pidi end tunnistama süüdi ka tulirelva ebaseaduslikus omamises. Vastutasuks oleks ta vältinud nii kohtuprotsessi kui ka võimalikku vangistust.

Hunter Bideni advokaadid väitsid eelmisel nädalavahetusel, et leping on kehtiv ja süüdistasid justiitsministeeriumi tehingust taganemises. Justiitsministeeriumi prokurörid ütlesid aga teisipäeval kohtuavalduses, et leping pole õiguslikult siduv, kuna seda ei allkirjastanud kriminaalhooldusametnik, vahendas The Telegraph.

Mõlemad pooled läksid eelmisel kuul kohtusse, et Delaware'i kohtunik allkirjastaks lepingu. Juuli lõpus Hunter Biden end aga süüdi ei tunnistanud, sest kohtunik teatas, et pole valmis alla kirjutama kokkuleppele, mille noorem Biden sõlmis prokuratuuriga.

Hunter Bideni advokaadid ja prokurörid jätkasid läbirääkimisi. Pärast edasisi läbirääkimisi ütles Weiss kohtunikule, et läbirääkimised on jõudnud ummikusse.

Prokuratuuri ja Hunter Bideni vaidluse lepingu kehtivuse üle peab nüüd lahendama Delaware'i kohtunik Maryellen Noreika.

Hiljuti nimetas justiitsministeerium ametisse sõltumatu erikomisjoni. See komisjon asub uurima ka Hunter Bideni välismaist äritegevust. Komisjoni hakkas juhtima Weiss, kes sai Hunter Bideni varajasema tegevuse uurimiseks suuremad volitused.

Teisipäeval lahkus Hunter Bideni kaitsemeeskonnast advokaat Christopher Clark, kuna teda võidakse kutsuda tunnistajaks. Clarki hakkas asendama Abbe Lowell.