Läänemets: Vene kodanike hääleõigust võttev eelnõu valmis Reformierakonna kontoris

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et tema andmetel näitab justiitsministeeriumi analüüs, et põhiseadust muutmata Vene kodanikelt hääleõigust ära võtta ei saa. ERR-i portaalis avaldatud vastava eelnõu kavand on Läänemetsa väitel valminud Reformierakonna kontoris.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Läänemets meenutas, et kui praegust valitsuskoalitsiooni tehti, siis lepiti Vene kodanike hääleõigust arutades kokku, et kõigepealt tuleb teha põhiseaduse analüüs. Ehk et kas põhiseadust muutmata on üldse võimalik hääleõigus ära võtta.

"Minu teada on justiitsministeeriumis see analüüs tehtud ja minu käsutuses oleva info järgi see analüüs ütleb, et ei ole võimalik ilma põhiseadust muutmata seda teha," ütles Läänemets Vikerraadio saates "Uudis+".

"Ja teine huvitav olukord on nüüd selles, et selle eelnõu (mis võimaldaks hääleõiguse ära võtta - toim) on valmis kirjutanud Reformierakonna kontor, mitte ei teinud seda justiitsministeerium," lisas siseminister.

Läänemetsa sõnul ei ole koalitsioonis seda teemat jõutud veel arutada ehk kõik on olnud juhuslik.

"Võib-olla siis justiitsministeeriumi ametnikud ei olnud nõus seda (eelnõu kirjutama - toim) tegema, kuna nende analüüs ütles, et et see oleks põhiseadusega vastuolus. /.../ Aga hea oleks muidugi, kui eelnõud tuleks mitte parteikontorist, vaid ikka ministeeriumist," märkis Läänemets.

Läänemets lisas, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna põhimõtteline seisukoht Vene kodanike hääleõiguse küsimuses on, et põhiseadusega vastuolus olevaid asju teha ei saa.

"Ei ole võimalik, et valitsus läheb välja eelnõuga, mis on põhiseadusega vastuolus. Seetõttu on minu arvates väga oluline teema läbi mõelda just põhiseaduse aspektist, sest teatud põhjustel see ju põhiseadusesse kunagi kirja pandi. Ja Eesti rahvas on sellele allkirja pannud rahvahääletusel."

Teine teema on siseministri sõnul julgeoleku aspekt ja seda mitmes asjas.

"Küsimus on, et kui enamus inimesi ühes omavalitsuses hääletamas käia ei saa, siis kuidas nad hakkavad oma meelsust väljendama? Kui valimised ei ole see koht, kus saab ühiskonnast arvamust avaldada, siis võivad need muud tegevused olla. Sellele peame me ka vastuse andma, et mis need siis on," ütles ta.

Kuna ERR-iga vestlemise ajaks ei olnud Läänemets veel eelnõu kavandit näinud, siis ei osanud ta öelda, kuivõrd julgeoleku teemaga on arvestatud.

"Vene kodanikke on päris suur hulk, kellest enamus on pensionärid, kes valimas käivad," sõnas Läänemets. Täpsustavale küsimusele, kas sisejulgeoleku vaatest on vaja nende hääleõigust piirata vastas Läänemets, et siseministeeriumi haldusalas ei ole ükski asutus vastavat ettepanekut teinud.

Hääleõiguslikke Venemaa kodanikke on Eestis 67 000.