Eesti 200 asutajaliige Liina Normet lahkus erakonna ridadest

"Pärast põhjalikku kaalumist olen otsustanud, et erakond Eesti 200 pole enam see ühendus, mille asutamisel ma osalesin ning mis jagaks minuga samu väärtusi. Seetõttu astusin täna välja nii erakonnast kui ka Tallinna volikogu Eesti 200 fraktsioonist. Tallinna volikogus jätkan oma tööd ning seisan endiselt südamelähedaste teemade eest," teatas Eesti 200 seitsme asutajaliikme hulka kuulunud Normet meediale saadetud teates.

Oma sotsiaalmeedia kontol lisas ta, et panustas erakonda viis aastat aega ja ka enda isiklikku raha. Ta kirjutas, et alustades aktiivsemalt poliitikas tegutsemist teadis ta ütlemist, et poliitika on räpane.

"Kuid et see nii räpane on, seda on mulle viimased aasta aega Eesti 200 ridades elavalt õpetanud. Kuid ma usun ikka ja endiselt, et poliitikat on võimalik teha teisiti, ausalt ja puhtalt, lihtsalt mitte selles diktatuurilises erakonnas!"

Ta lisas, et Eesti 200 tähelend jääb ilmselt üheks valimistsükliks, sest kui kiiresti midagi ette ei võeta, siis enamus haritud inimesi sellest erakonnast ka lahkub.

"Usun, et joogid autosse E200 moodi, parkimislubadega sahkerdamine, fiktiivsed ametikohad, seaduse piiridega mängime, huvide konfliktid jne ei sobi paljudele selle erakonna liikmetele," teatas Normet.

ERR on teinud Eesti 200 juhtidele Lauri Hussarile ja Kristina Kallasele ettepaneku Normeti esitatud etteheidetele vastata. Kallas ütles, et teemat arutati viimasel erakonna juhatuse koosolekul, millest tema aga osa ei võtnud ning seetõttu jagab kommentaare erakonna esimees.

Lauri Hussar teatas ERR-ile saadetud kirjalikus kommentaaris, et vastab tõele, et Liina Normet on Eesti 200 erakonnast välja astunud.

"Erakonna juhatus kogunes 16.08.2023, kus otsustati, et erakonna sisepoliitika ja vaadete avalikku ründamist ja erakonnaga avalikku vastandumist ei ole võimalik heaks kiita," märkis Hussar.

Ta lisas, et kuna Liina Normet on möödunud aastate jooksul andnud omalt poolt erakonna edendamisse olulise panuse, pidas juhatus vajalikuks anda Liina Normetile täiendavalt mõtlemisaega kuni 21. augustini, kas ta soovib Eesti 200 liikmena jätkata ja on valmis lähtuma meie väärtushinnangutest ja põhikirjast tulenevaid kohustustest.

"Siiski tänan ma Liinat tema panuse eest erakonda ja soovin talle kõike paremat," märkis Hussar.

Äriregistri andmetel on Liina Normet varasemalt kuulunud ka Reformierakonna (2008-2013) ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridadesse (2013-2018).

Eesti 200-s oli esmaspäeva keskpäevase seisuga 943 liiget.