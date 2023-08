Saksa valitsus kiitis heaks osalise kanepi legaliseerimise

Saksa valitsus kiitis kolmapäeval heaks väikeses koguses lõõgastuskanepi soetamise ja omamise plaani, mida on kritiseerinud opositsioonis olevad poliitikud ja Saksa kohtunikud, vahendas BNS.

Kanepi osalise legaliseerimise eelnõu vajab ka parlamendi heakskiitu. Eelnõu kohaselt lubataks täiskasvanud inimesel omada kuni 25 grammi kanepit ja kasvatada enda tarbeks kuni kolme taime. Suuremate koguste eest võidakse aga siiski Saksamaal inimesi karistada kuni kolme aasta pikkuse vabadusekaotuse või trahviga.

Inimestel lubatakse ka ühineda kuni 500-liikmelisteks mitteärilisteks "kanepiklubideks", mis kasvatavad ja hangivad seaduslikult kanepit. Nende klubide kontrollorganid peavad määrama Saksa Liidumaad. Eelnõu kohaselt saavad liidumaad piirata nende kasvastusklubide arvu kohalikes omavalitsustes ja linnades.

Tervishoiuminister Karl Lauterbach nimetas seaduseelnõu pöördepunktiks Saksamaa suhtumises uimastikanepisse. Leebem suhtumine peaks vähendama musta turu mõju ja narkokuritegevust, kergendama korrakaitseametite koormat ja võimaldama marihuaanat ohutumalt tarvitada, ütles minister.

Alaealistele kanepit siiski ei lubata ning valitsusel on kavas teavituskampaania selle ohtudest noorte tervisele, lisas Lauterbach. "Ärge saage minust valesti aru. Kanepi kasutamine seadustatakse, aga see on endiselt ohtlik," rõhutas ta.

Välja pakutud seaduseelnõu on kantsler Olaf Scholzi kolme valitsuspartei jaoks oluline poliitiline projekt ning reformi jõustudes saab Saksamaa kanepipoliitikast üks Euroopa liberaalsemaid. Kõige enam on kanepi legaliseerimist toetanud Saksa majandusliberaalne erakond FDP ja Saksa rohelised, selgitas Tagesschau.

Algne kanepi legaliseerimise plaan oli aga veelgi ambitsioonikam, kuid Euroopa Komisjoni survel loobuti aprillis kavatsusest hakata kanepit litsentseeritud poodides laialdaselt müüma.

Saksa konservatiivid ei toeta kanepireformi

Baieri liidumaa tervishoiuminister Klaus Holetschek, kes kuulub paremtsentristliku CSU ridadesse, peab valitsuse kanepiplaani vastutustundetuks ja väidab, et teiste riikide näited kummutavad väited selle musta turgu pärssivast mõjust.

Samuti hoiatas Baieri tervishoiuminister kanepi äärmiselt ohtliku mõju eest 18- kuni 21-aastastele. Kuna Baieri liidumaa on üldiselt kanepi legaliseerimise suhtes skeptiline, siis võib liidumaa tulevikus nö kanepiklubide avamise avaldusi eriti karmilt menetleda.

Ka Saksamaa kohtunike ühendus leiab, et kanepiseadus toob bürokraatiat juurde ja suurendab koormat kohtusüsteemile, mitte ei kergenda seda.