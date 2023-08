Kallas: on häiriv, et naise ainsaks väärtuseks peetakse seda, mitu last ta sünnitab

Kahjuks pole midagi üllatavat Pere Sihtkapitali skandaalses küsitluses, sest taolisi häirivaid seisukohti, et naise ainuke väärtus seisneb laste sünnitamises, on sihtkapitaliga seotud Isamaa inimeste suust ka varem kostunud, ütles peaminister Kaja Kallas (Reformierakond).

Saan aru naistest, kes on Pere Sihtkapitali uuringu küsimustest väga häiritud, sest esitatud küsimused on isiklikud ja iganenud stereotüüpidele tuginevad, ütles Kallas lastetu naiste uuringut kommenteerides.

"Mis häirib, et naise ainsaks väärtuseks peetakse seda, kui palju ta lapsi sünnitab ja et see ongi ta ainus väärtus. Selline suhtumine 2023. aastal võiks olla jäänud minevikku ja seda kõike ka see "Barbie" film näitab," lausus Kallas.

Kallase sõnul pole sellistes küsimustes ja suhtumistes naistesse tema jaoks paraku midagi üllatavat, sest juba 2017. aastal ütles toona IRL-i juhiks kandideerinud Helir-Valdor Seeder, et eestluse rindejoon on jõudnud eestlaste magamistubadesse. "Ja see küsitlus ongi vormilt ja sisult magamistuppa piilumine," märkis Kallas.

Kallase sõnul teeb muret ka inimeste andmete taoline väljastamine Pere Sihtkapitalile, mis tema hinnangul nõrgestab kindlasti inimeste usaldust riigi suhtes.

"Igal inimesel on õigus privaatsusele ja andmeid ei tohi kuritarvitada. Nõustun , et andmekaitset peab rakendama äärmise hoolsusega ja taolised olukorrad korduda ei tohi," lausus ta.

Pere Sihtkapitali uuringu ja selle tarbeks andmete väljastamise kohta on algatatud mitu menetlust: seda on teinud nii siseministeerium kui ka andmekaitse inspektsioon.

Politsei alustas teisipäeval samuti väärteomenetluse, et kontrollida ajakirjanduses esitatud väiteid selle kohta, et sihtkapitali nõukogu liige Raul Eamets võib olla toime pannud toimingupiirangu rikkumise kui sõlmis Tartu Ülikooli nimel lepingu sihtasutusega, mille juhatuse liige ta ise on.

Naised, kes soovivad teada saada, kas ka nende andmed on õigusvastase lepinguga registrist uuringu läbiviijateni jõudnud, võivad teha päringu kas andmete töötlejatele või kaebuse andmekaitseinspektsioonile. Võimaliku moraalse kahju korvamiseks on õigus pöörduda ka kohtusse.

ERR kirjutas eelmisel nädalal, et Isamaa erakonna toel sündinud rahvastikupoliitika mõttekoda Pere Sihtkapital küsis Tartu Ülikooli nimel rahvastikuregistrist välja tuhandete lastetute Eesti naiste andmed ja saatis neile küsitluse isiklike ja delikaatsete küsimustega, näiteks, miks teil lapsi ei ole.