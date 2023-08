Tartu Ülikooli sotsiaalteadlased lükkasid Eametsa tagandamise hääletuse edasi

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan Janno Lahe ütles ERR-ile, et neljapäeval hääletust läbi ei viidud, sest nõukogul oli liiga vähe aega selleks, et kõiki asjaolusid kaaluda. Lahe, kes ka koosolekut juhatas, sõnas, et nõukogu kuulas ära rektor Toomas Asseri ja dekaan Raul Eametsa, aga nõukogu soovib siiski tutvuda ka täiendavate asjakohaste lisamaterjalidega, enne kui otsus langetatakse.

Millistega lisamaterjalidega täpsemalt nõukogu veel tutvuda soovib, ei soostunud Lahe ütlema.

25-st hääleõiguslikust nõukogu liikmest oli kohal 17.

Hääletus viiakse Lahe sõnul läbi 28. ja 29. augustil elektroonilisel teel. Otsus tehakse avalikuks 30. augustil.

Selleks, et Eametsa ametist tagandada, peab 25-liikmelisest nõukogust talle umbusaldust avaldama kaks kolmandikku liikmetest.

TÜ rektor Toomas Asser teatas juba esmaspäeval, et lõpetab Eametsaga töösuhte, seega ei saa ta enam ülikoolis professori ametipositsioonil jätkata. Eamets lubas otsuse vaidlustada.

Eamets sõlmis Tartu Ülikooli poolt lepingu Pere Sihtkapitali SA-ga, mille kaudu saadi kätte mitme tuhande naise delikaatsed isikuandmed. Lisaks on Eamets ka SA nõukogu liige.