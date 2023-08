Politsei alustas väärteomenetlust Raul Eametsa suhtes

"Politsei alustas teisipäeval väärteomenetlust, et kontrollida ajakirjanduses esitatud väiteid selle kohta, et Raul Eamets võib olla toime pannud toimingupiirangu rikkumise, kui ta sõlmis Tartu Ülikooli nimel lepingu sihtasutusega, mille nõukogu liige ta ise on. Anname avalikkusele täiendavat infot kohe, kui oleme asjaolud välja selgitanud," ütles Tartu politsei pressiesindaja Martin Raid.

Esmaspäeval teatas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, et otsustas lõpetada sotsiaalteaduste valdkonna dekaani ja makroökonoomika professori Raul Eametsa töösuhte Tartu Ülikooliga. Reedel, 11. augustil sai ülikoolile teatavaks, et sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets on ülikooli nimel sõlminud õigusvastaselt koostöölepingu Pere Sihtkapitali SA-ga, rikkudes sellega mitmeid ülikooli sisereegleid ja ka seadust.