Keeleameti leiud restoranide menüüdest: "freekartulist viineerideni"

Keeleamet kogub kokku erinevaid rikkumisi kirjakeele normide vastu, seega on restoranide menüüdest ametnikele sel aastal vastu vaadanud nii "juurviliat" kui ka "frikadelii supp".

Muu hulgas on friikartuli asemel kirja saanud "freekartul", saiakesed on muutunud "sajakesteks" ja viinerite asemel on menüüs olnud aga hoopis "viineerid".

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk ütles ERR-ile, et ennekõike laekub ametile kaebusi, et restoranides on teave võõrkeeles ning eestikeelset infot kuskil ei leidu.

"Eksimused kirjakeele normi vastu on tulnud välja muude kontrollide käigus: näiteks on tulnud kaebus teenindaja ebapiisava eesti keele oskuse kohta. Sellisel juhul vaatab inspektor üle ka muu teabe ja kui märkab midagi, teeb ettekirjutuse ka selle kohta," lisas Tomusk.

Seega on inspektoritele silma jäänud "kana jalad", "salad lohega", "lohe kaaviari", "port vein", "keks" ja "maisipulgad iirisiga". Amet saab ettekirjutuses anda aga ainult soovitusi, et õige on hoopis kanakoivad, salat lõhega, lõhemari, portvein, keeks ja maisipulgad iirisega.

"Viitame keelekasutuse heale tavale, ÕS-ile ja kirjakeele normile, kuigi keeleseaduse kohaselt sellistele tekstidele range kirjakeele normi järgimise nõue ei kohaldu," lisas Tomusk.

Enamik kirjavigu on avastatud just Tallinnast, kuid ka mujal on ameti sõnul vigu menüüdesse lipsanud. "Kohvi ja ekspresso on mu oma kogemuse kohaselt populaarsed paljudes Eesti paikades," ütles peadirektor.